Опрос показал, что почти половина россиян потерпели фиаско в попытках примкнуть к ЗОЖ

44% россиян хоть раз пытались привнести в свою жизнь здоровые привычки, однако так и не смогли сделать их постоянными. Также стало известно, что самой популярной вредной привычкой является избыточное использование смартфона, — так ответили 58% респондентов.

По данным исследования сервиса "Авито.Работа", оказавшимся в распоряжении Лайфа, успешно внедрили полезные привычки в жизнь жители Новосибирска (38%), Нижнего Новгорода (38%), Самары (35%) и Воронежа (35%). А вот в Челябинске (55%), Красноярске (54%), в равной степени Волгограде и Ростове-на-Дону (52%), а также Уфе (51%) более половины опрошенных признались, что так и не смогли начать здоровый образ жизни.

Почти половина россиян (49%) рассказали, что имеют положительные привычки, а почти каждый пятый (19%) сообщил, что вредных повадок в его жизни больше, чем полезных. Самой распространённой пагубной привычкой работающих россиян стало слишком частое использование смартфона (58%), а положительной — потребление достаточного количества воды (54%) и проведение времени на свежем воздухе (52%).

Также в список вредных привычек попали курение (40%), использование Интернета после пробуждения (36%), употребление алкогольных напитков (33%), злоупотребление кофе (31%) и малоподвижный образ жизни (25%).