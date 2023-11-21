Названы три привычки россиян, убивающие щитовидку

Некоторые привычки россиян могут плачевно сказаться на здоровье щитовидной железы. Какие именно, перечислила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалёва.

Курение — это первая пагубная привычка для здоровья щитовидной железы. Действие никотина может спровоцировать серьёзные хронические заболевания: эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринную офтальмопатию (осложнение болезни Грейвса).

"Эндемический зоб в первую очередь связан с дефицитом йода, но у курящих людей сочетание курения и дефицита йода приводит к многократному увеличению риска заболевания. Это связано с тем, что табак содержит зобогенные вещества, которые блокируют поступление йода в щитовидную железу", — подчеркнула медик в беседе с "Газетой.ru".

Эндокринолог также назвала вторую вредную привычку — бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод. Особенно это касается тех препаратов, в составе которых есть большие или неизвестные дозировки этого вещества. Михалёва рекомендует сторого соблюдать дозировку и рекомендации специалистов при приёме йодсодержащих БАДов.

Третья привычка связана с избыточным употреблением продуктов из сои. В их числе — соевое молоко и соус, тофу и мисо. Обычно такими продуктами питаются вегетарианцы, желая восполнить норму белка. Эксперт дополнила, что соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые могут замедлить активность фермента пероксидазы в щитовидке, отвечающего за выработку гормонов. Михалёва пояснила, что злоупотребление соей чревато увеличением органа и появлением узлов.