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30 октября, 11:57

Врач назвал симптомы заболевания щитовидки, которое грозит сердечной недостаточностью

Эндокринолог Радугин: Слабость и сонливость говорят о наличии гипотиреоза

Гипотиреоз — распространённое заболевание щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ в организме и оказывает влияние на все органы и системы. Продуцирующие орган гормоны повышают основной обмен и способствуют поддержанию температуры тела и других различных процессов, связанных с пищеварением и сердечной мышцей.

Как рассказал врач-эндокринолог Фёдор Радугин, заболевания щитовидной железы можно разделить на морфологические и функциональные. К первым относятся киста, доброкачественные и злокачественные новообразования, а во вторую группу как раз входит гипотиреоз, который чаще всего имеет аутоиммунную природу.

Врач-эндокринолог Фёдор Радугин объяснил, как проявляется гипотиреоз — распространённое заболевание щитовидной железы. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"У гипотиреоза неспецифические проявления: это общая слабость, сонливость, сухость кожи. По словам эндокринолога, врачи для определения патологии применяют дифференциальную диагностику, то есть действуют методом исключения", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".

Так, например, состояние пациента может сравниваться с анемией или неврологическими заболеваниями. Врач назначает анализ на гормон ТТГ, а при необходимости — на гормон Т4. При этом, если не заниматься лечением, человека ждёт заметное ухудшение качества жизни: сначала появятся слабость и нарушение сна, а после может нарушиться синтез определённых веществ, участвующих в обмене жидкости. В итоге она начнёт скапливаться в различных областях сердца, лёгких и других органах, что приведёт к появлению сердечной недостаточности. Единственный выход — лечить гипотиреоз при помощи заместительной гормональной терапии.

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А ранее Лайф рассказывал, какой смертельно опасный недуг может скрываться за утренней усталостью. Такой простой, но неоднозначный симптом может говорить о наличии проблем с щитовидной железой и гормональных нарушений. Кроме того, усталость может являться проявлением депрессии и апноэ.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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