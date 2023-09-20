Врач предупредил о смертельной опасности, которая может крыться за утренней усталостью

Утренняя усталость указывает на наличие проблем с щитовидной железой, а также может являться проявлением депрессии и апноэ. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24".

"В первую очередь это может быть проявлением каких-то гормональных нарушений. При снижении работы щитовидной железы, в частности при гипотиреозе, присутствует выраженная усталость по утрам", — отметила специалист.

По словам медика, вялость по утрам может быть связана с нехваткой витаминов и микроэлементов в организме. Дефицит железа и витаминов D и B может провоцировать плохое пробуждение и отсутствие сил в течение дня. Ещё одной причиной, по словам эксперта, могут быть расстройства со стороны нервной системы.

Также Романенко рассказала, что ощущение разбитости после пробуждения может быть связано с апноэ, так как прерывание дыхания влияет на качество сна. К слову, иногда апноэ может кончиться летальным исходом.