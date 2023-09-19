Врач объяснил, почему отдых в бархатный сезон безопаснее, чем в летний

Первая половина осени в южных регионах России — бархатный сезон. Погода становится менее жаркой, но температура воды и воздуха всё ещё позволяет купаться в море. О рисках в этот период рассказал RuNews24.ru Константин Чайкин — врач-терапевт "Инвитро-ЮГ".

"Если, говоря о летнем периоде отдыха, мы подразумеваем июнь–август, то бархатный сезон — это сентябрь, октябрь. Для здоровья отдых в бархатный сезон приоритетнее, чем в летний. Это связано с тем, что уменьшается ультрафиолетовый индекс, температура воздуха опускается до комфортных для человека цифр, что снижает риск тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему", — отметил эксперт.

Врач добавил, что погода в первой половине сентября не будет кардинально отличаться от конца августа. Поэтому необходимо высчитывать время активности солнца, находиться в тени, носить головные уборы, использовать солнцезащитный крем и восполнять водный баланс.

Терапевт уточнил: нельзя сказать, что этот сезон полезнее — скорее безопаснее. Нужно понимать, что температура воды в море по-прежнему комфортная для купания, но количество отдыхающих уменьшается в связи с началом учебного года, санитарные условия улучшаются, частота кишечных инфекций снижается в разы, рассказал Чайкин.

"Прежде всего, необходимо понимать, что солнце в начале сентября такое же активное, как и в августе. Когда человек пытается загорать во время максимальной солнечной активности, он не загорает, а сгорает. Лучшее время для загара — это первые три часа после восхода солнца и последние три часа перед закатом. В этот период загар ложится лучше, а вероятность ожогов уменьшается в разы", — заявил специалист.

Медик отметил, что морской отдых — это зона повышенной активности туристов, поэтому нужно тщательно мыть руки, овощи и фрукты. Эксперт также напомнил, что срок хранения продуктов питания в тёплое время года в 2,5–3 раза меньше, чем обычно.