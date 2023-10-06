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6 октября, 14:39

Терапевт раскрыла, какие признаки указывают на то, что вашему организму не хватает железа

Эндокринолог Игнатьева: Слабость и апатия могут говорить о наличии анемии

Анемия — снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, которое приводит к уменьшению снабжения тканей кислородом. О том, какие симптомы говорят о наличии этого заболевания, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала эндокринолог и терапевт Полина Игнатьева.

Терапевт назвала самые частые симптомы анемии. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Самые частые жалобы <...> слабость, вялость, апатия, плохое самочувствие, плохой сон, снижение памяти. Следует обратить внимание на кожный покров, он может быть бледным, [также] бледные слизистые. Изменение состояния кожи, волос и ногтей: ломкость ногтей, выпадение, сухость волос, сухость кожи", поделилась врач.

Кроме того, добавила эндокринолог, человек с анемией может жаловаться на одышку, учащённое сердцебиение, а также головную боль и головокружение.

Что касается особенностей сна, то, указала Игнатьева, люди с железодефицитом часто страдают бессонницей, так как спят днём. Кроме того, при анемии человеку трудно заниматься физическими активностями, а при их отсутствии и возникают проблемы с засыпанием вечером.

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Лайф рассказывал, какие продукты помогут в борьбе с анемией. По словам Полины Игнатьевой, дефицит железа способны восполнить, в частности, красное мясо, рыба и кунжут.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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