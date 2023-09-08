Названо пять обычных принципов, продлевающих жизнь

В кавказских республиках в связи с исламской религией и культурными особенностями население меньше, чем в среднем по стране, курит и употребляет крепкий алкоголь и табак. За счёт этого регионы Северо-Кавказского федерального округа обгоняют по продолжительности жизни многие другие субъекты России. Издание kp.ru приводит несколько принципов ЗОЖ, продлевающих жизнь.

Первый пункт — отказ от курения. Борьба с ним заметно сказывается на продолжительности жизни. Максимальное ограничение алкоголя, ведь наряду с табаком спиртное является основным провокатором онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сбалансировать рацион. Важно употреблять ежедневно не менее 400 г овощей и фруктов. В то же время эксперты рекомендуют ограничить потребление соли — не более пяти граммов в сутки. При этом должна учитываться и соль в блюдах, съедаемых за день. Ко всему перечисленному следует добавить не менее 150 минут физнагрузки в неделю при умеренной интенсивности (в частности, к ней относится и обычная ходьба). А при высокоинтенсивных нагрузках достаточно 75 минут в неделю.