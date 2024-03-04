Эндокринолог рассказала, чем грозит стремительное похудение Врач Тананакина: Быстрое похудение может привести к потере мышечной массы 4 марта, 10:33 Быстрое похудение может привести к потере мышечной массы. Обложка © Freepik

При стремительном снижении веса организм может не получать достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых элементов. Поэтому одним из основных рисков является дефицит питательных веществ, что, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета, проблемам с кожей, волосами, ногтями и другими органами, объяснила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Также быстрое похудение может привести к потере мышечной массы, что снизит общий уровень метаболизма и усложнит поддержание достигнутого результата", — рассказала врач в беседе с РИАМО.

Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин, заключила эндокринолог.

Ранее нутрициолог предупредила о диетах, которые могут убить. Многие мужчины и женщины в погоне за идеальной фигурой не задумываются о печальных последствиях для организма. Весь негативный эффект кроется в том, что человек попросту может не знать, чего ему не хватает и какой элемент в организме в дефиците.

Авторы Евгения Мосс