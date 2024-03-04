Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Петербурге усилили меры безопасности

"Не тёмная лошадка, а два старых коня": Медведев ёмко высказался о выборах президента США

Путин: Быть другом и врагом России — одинаково почётно, но друзей у РФ больше

ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

Вызванный в МИД РФ посол Германии Ламбсдорф покинул здание без комментариев

Песков заявил, что Путин в режиме онлайн получает данные об успехах на фронте

Украинский военный рассказал об "исчезновении" сослуживцев за критику главкома ВСУ

Жители Казахстана и Киргизии сообщили о мощном землетрясении

Футболист "Спартака" Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Очевидцы сообщают о взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области

Эндокринолог рассказала, чем грозит стремительное похудение

Врач Тананакина: Быстрое похудение может привести к потере мышечной массы

4 марта, 10:33
Быстрое похудение может привести к потере мышечной массы. Обложка © Freepik

Быстрое похудение может привести к потере мышечной массы. Обложка © Freepik

При стремительном снижении веса организм может не получать достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых элементов. Поэтому одним из основных рисков является дефицит питательных веществ, что, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета, проблемам с кожей, волосами, ногтями и другими органами, объяснила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Также быстрое похудение может привести к потере мышечной массы, что снизит общий уровень метаболизма и усложнит поддержание достигнутого результата", — рассказала врач в беседе с РИАМО.

Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин, заключила эндокринолог.

Фанатов популярной диеты предупредили о риске смерти
Фанатов популярной диеты предупредили о риске смерти

Ранее нутрициолог предупредила о диетах, которые могут убить. Многие мужчины и женщины в погоне за идеальной фигурой не задумываются о печальных последствиях для организма. Весь негативный эффект кроется в том, что человек попросту может не знать, чего ему не хватает и какой элемент в организме в дефиците.

Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!