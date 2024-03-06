Офисных сотрудников предупредили о смертельной опасности сидячего образа жизни

Малоподвижный образ жизни может стать причиной нескольких болезней, в том числе и рака. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Сидячий образ — один из компонентов цепочки, которая может увеличить риски развития опухоли толстой кишки", — предостерёг врач.

По его словам, малоподвижный образ жизни может привести к нарушению функционала кишечника, что вызывает предрасположенность к запорам и хроническим воспалительным реакциям. Всё это может перетечь в длительное хроническое воспаление, которое по такому же принципу может стать предраковым состоянием, рассказал Черёмушкин.

Онколог посоветовал вести подвижный образ жизни, чтобы кишечник мог нормально выполнять свои функции, нарушающиеся при постоянном сидячем положении.