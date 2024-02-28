Онколог раскрыл ужасающую причину появления большого живота

Большой живот может быть признаком мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины, рассказал "Газете.ru" онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. По его словам, недуг, как правило, сопровождается накоплением жидкости, что и приводит к увеличению размеров живота.

Поначалу пациенты могут жаловаться на дискомфорт, слабость, похудение, а также боли в брюшной полости, у которых нет определённой локализации. Бывают такие симптомы, как тошнота, потеря аппетита, рвота, периодические поносы, запоры, вздутие живота, ночная потливость и повышение свёртываемости крови.

По словам специалиста, развитие болезни связывают с длительным воздействием на организм асбестовой пыли, которая используется в строительной отрасли. Также могут спровоцировать заболевание ионизирующее излучение и вирусная инфекция. Крупная опухоль способна заблокировать кишечник, спровоцировав непроходимость.

При этом от момента появления опухоли до первых жалоб может пройти как несколько месяцев, так и несколько лет. С того момента, как начал действовать асбест, — до 50 лет.

"У мужчин заболевание диагностируется примерно в пять раз чаще, чем у женщин. Основная мера профилактики — защита от вдыхания асбестовой пыли. Работники, имеющие дело с асбестом, должны строго соблюдать индивидуальные меры безопасности, используя специальные защитные средства", — посоветовал Иванов.