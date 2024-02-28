Онколог раскрыл ужасающую причину появления большого живота
Онколог Иванов: Большой живот может быть следствием рака брюшины
Большой живот может быть признаком мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины, рассказал "Газете.ru" онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. По его словам, недуг, как правило, сопровождается накоплением жидкости, что и приводит к увеличению размеров живота.
Поначалу пациенты могут жаловаться на дискомфорт, слабость, похудение, а также боли в брюшной полости, у которых нет определённой локализации. Бывают такие симптомы, как тошнота, потеря аппетита, рвота, периодические поносы, запоры, вздутие живота, ночная потливость и повышение свёртываемости крови.
По словам специалиста, развитие болезни связывают с длительным воздействием на организм асбестовой пыли, которая используется в строительной отрасли. Также могут спровоцировать заболевание ионизирующее излучение и вирусная инфекция. Крупная опухоль способна заблокировать кишечник, спровоцировав непроходимость.
При этом от момента появления опухоли до первых жалоб может пройти как несколько месяцев, так и несколько лет. С того момента, как начал действовать асбест, — до 50 лет.
"У мужчин заболевание диагностируется примерно в пять раз чаще, чем у женщин. Основная мера профилактики — защита от вдыхания асбестовой пыли. Работники, имеющие дело с асбестом, должны строго соблюдать индивидуальные меры безопасности, используя специальные защитные средства", — посоветовал Иванов.
Ранее Иванов предупредил, что рак эндометрия является одной из самых распространённых злокачественных опухолей, которая развивается из клеток внутреннего слоя матки. По словам врача, чаще всего недуг встречается среди пациенток в возрасте 65–69 лет. В частности, на наличие опухоли могут указывать изменения продолжительности или тяжести цикла, кровотечения, а также боль в области таза или внизу живота.
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