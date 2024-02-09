Названы симптомы одной из самых распространённых женских опухолей

Рак эндометрия является одной из самых распространённых злокачественных опухолей, которая развивается из клеток внутреннего слоя матки. О симптомах этого опасного заболевания в беседе с "Газетой.ru" рассказал онкохирург-химиотерапевт Антон Иванов.

По словам врача, чаще всего недуг встречается среди пациенток в возрасте 65–69 лет. В частности, на наличие опухоли могут указывать изменения продолжительности или тяжести цикла, кровотечения, а также боль в области таза или внизу живота.

Кроме того, на развитие опухоли может повлиять сахарный диабет, частый приём гормональных препаратов, раннее начало и позднее прекращение менструаций. В зоне риска и женщины, страдающие синдромом поликистозных яичников, предупредил онкохирург.

"Также на риски развития рака влияют лишний вес и ожирение. Ожирение является одним из основных факторов риска. Жировая ткань преобразует в эстрогены другие гормоны — андрогены. Если уровень эстрогенов значительно повышен, то риск развития опухолей эндометрия также увеличивается. Получается, чем больше жировой ткани, тем выше вероятность заболеть", — заключил медик.