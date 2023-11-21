Россиянок предупредили об ужасных последствиях ношения стрингов для женского здоровья

Неправильное ношение стрингов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем из-за большого риска попадания инфекций из анального отверстия во влагалище или мочевой пузырь. Об этом предупредила гинеколог Меланя Маилян.

"Конечно, изначально женский организм не был рассчитан на то, чтобы мы носили такое бельё. У женщин очень близко находятся мочеиспускательный канал, влагалище и анальное пространство, из-за чего инфекция может легко распространяться. Это происходит потому, что в течение дня женщина постоянно находится в движении и бельё смещается вперёд, назад", — передаёт слова эксперта портал "Страсти".

По её словам, микроорганизмы из кишечника меняют микрофлору при попадании во влагалище, в результате чего у женщин могут воспалиться мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. При регулярном цистите же появляется риск нарушения репродуктивной системы.

Кроме того, отмечает гинеколог, синтетические ткани, из которых делают стринги, способны вызывать кожный зуд из-за тесного прилегания к наружным половым органам, что ведёт за собой повреждение слизистой оболочки, а также возникновение анальных трещин. Для того чтобы избежать негативных последствий от ношения стрингов, необходимо выбирать нижнее бельё из натуральных материалов, носить такое бельё следует только по мере необходимости, подчеркнула врач.