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15 ноября, 06:02

Гинеколог рассказал россиянкам, какие части тела нужно заклеивать при посещении солярия

Врач Черников: Люди с витилиго на половых органах могут получить ожоги в солярии

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Кожа — самый большой орган человека, но многие не заботятся о нём и часто посещают солярии. А это может грозить множеством проблем. Как отражается искусственный загар на здоровье женщин, Лайфу рассказал врач – акушер-гинеколог Алексей Черников.

"Никому не рекомендую посещать солярий. Потому что избыток ультрафиолетового света может спровоцировать рост опухолевых образований и в первую очередь — кожных. Во-вторых, избыток света может приводить к сухости кожи и слизистых, а если загорать без купальника — то и к сухости слизистых половых органов", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Также, по его словам, солярий может стать пусковым механизмом для роста подозрительных образований на коже (невусов) и их перехода в том числе в онкологические процессы. Опасность несёт и витилиго, которое, как говорит доктор, встречается не так уж редко.

Врач перечислил правила, которые помогут избежать пигментации на коже

Врач перечислил правила, которые помогут избежать пигментации на коже

"При наличии витилиго на половых органах (к сожалению, это не редкость) можно получить ожоги участков без пигмента. Витилиго — это появление участков кожи, в которых отсутствует пигмент. Чаще всего выглядит как белесоватые участки кожи. Проблема витилиго в том, что в белесоватых участках нет пигмента, который, условно говоря, загорает, у кожи нет защитных свойств против ультрафиолета", — добавил заведующий отделением хирургии сети клиник РЖД-Медицина.

Также избыток света приводит к прогреванию, а это, в свою очередь, может привести к росту миоматозных узлов и кист при эндометриозе. Гинеколог советует вовсе отказаться от солярия при миоме.

"Если уж собрались сходить в солярий, то необходимо защищать наклейками ареолы молочных желёз и слизистые половых органов", — предостерёг он.

Врач предостерёг от использования соляриев — они в 100 раз опасней солнца

Врач предостерёг от использования соляриев — они в 100 раз опасней солнца

А вот в каком случае вредный солярий может быть даже полезен, читайте в материале Лайфа.

Андрей Горяничев
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