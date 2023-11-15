Гинеколог рассказал россиянкам, какие части тела нужно заклеивать при посещении солярия

Кожа — самый большой орган человека, но многие не заботятся о нём и часто посещают солярии. А это может грозить множеством проблем. Как отражается искусственный загар на здоровье женщин, Лайфу рассказал врач – акушер-гинеколог Алексей Черников.

"Никому не рекомендую посещать солярий. Потому что избыток ультрафиолетового света может спровоцировать рост опухолевых образований и в первую очередь — кожных. Во-вторых, избыток света может приводить к сухости кожи и слизистых, а если загорать без купальника — то и к сухости слизистых половых органов", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Также, по его словам, солярий может стать пусковым механизмом для роста подозрительных образований на коже (невусов) и их перехода в том числе в онкологические процессы. Опасность несёт и витилиго, которое, как говорит доктор, встречается не так уж редко.

"При наличии витилиго на половых органах (к сожалению, это не редкость) можно получить ожоги участков без пигмента. Витилиго — это появление участков кожи, в которых отсутствует пигмент. Чаще всего выглядит как белесоватые участки кожи. Проблема витилиго в том, что в белесоватых участках нет пигмента, который, условно говоря, загорает, у кожи нет защитных свойств против ультрафиолета", — добавил заведующий отделением хирургии сети клиник РЖД-Медицина.

Также избыток света приводит к прогреванию, а это, в свою очередь, может привести к росту миоматозных узлов и кист при эндометриозе. Гинеколог советует вовсе отказаться от солярия при миоме.

"Если уж собрались сходить в солярий, то необходимо защищать наклейками ареолы молочных желёз и слизистые половых органов", — предостерёг он.