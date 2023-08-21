Врач перечислил правила, которые помогут избежать пигментации на коже

Чтобы избежать появления пигментации на коже, необходимо меньше находиться под солнцем и пользоваться правильной косметикой. Об этом в беседе с Лайфом рассказал дерматовенеролог семейной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой Павел Аносов.

По его словам, пигментация — это нарушение окрашивания здоровой кожи, из-за которого появляются пятна. Это одна из часто встречающихся проблем населения, живущего в центральной части России. Одной из основных причин появления пигментации является воздействие ультрафиолетовых лучей солнца.

Аносов указал, что нужно до минимума сократить посещение солярия и нахождение под прямыми солнечными лучами в обеденное время летом. Также эксперт рекомендовал носить одежду из светлых, натуральных материалов, пользоваться качественной косметикой и посещать дерматолога при первом появлении таких пятен.

"Для адекватной защиты кожи, снижения риска появления пигментных пятен на упаковке солнцезащитного средства обязательно должна быть указана защита и от UVA, и от UVB лучей. Также нужно помнить о том, что фотозащиту нужно обновлять в течение дня и после купания в водоёмах", — отметил специалист.