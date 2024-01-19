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19 января, 15:00

8 мифов о женском здоровье, следуя которым, вы делаете организму зло

Пора внести ясность и разобраться, в какие из "фактов" пора перестать верить, ведь они просто заблуждения. Лайф поговорил со специалистом области, выяснив всё от и до.

Многие из женщин привыкли верить не статистике или словам врачей, а собственному опыту и рассказам подруг. Из-за чего, передаваясь из поколения в поколение, тема девичьего здоровья обросла мифами и легендами. И им все следуют, даже не задумываясь. Но Лайф решил разобраться и пресечь цепочку небылиц, касающихся женского здоровья.

1. Презервативы защищают от всех половых инфекций

Все знают эти "факты" про женское здоровье, но на деле они просто выдумка. Фото © Shutterstock

Все знают эти "факты" про женское здоровье, но на деле они просто выдумка. Фото © Shutterstock

Начнём с того, что не все правильно пользуются данным нехитрым приспособлением. А иногда презерватив надевают не совсем чистыми руками, он может быть обработан специальным веществом — спермоцидом, защищающим от нежелательной беременности. "И всё бы ничего, но именно этот препарат (или подобные ему) нарушают микрофлору женских половых органов, вызывая тем самым бактериальный вагиноз или молочницу", говорит сексолог Александра Миллер. К тому же при всех идеально соблюдённых правилах презерватив защищает от инфекций лишь на 70–80% в зависимости от его качества.

2. Секс при беременности может спровоцировать выкидыш

Это миф, так как выкидыш может произойти только при реальном диагностически подтверждённом невынашивание у женщины. Иных опасностей повреждения плода нет.

Александра Миллер

Сексолог

Это миф, так как выкидыш может произойти только при реальном диагностически подтверждённом невынашивание у женщины. Иных опасностей повреждения плода нет.
Это миф, так как выкидыш может произойти только при реальном диагностически подтверждённом невынашивание у женщины. Иных опасностей повреждения плода нет.

3. Эректильная дисфункция возможна только у мужчин

О каких фактах про женское здоровье и сексуальность важно узнавать от специалиста: 8 истин. Фото © Shutterstock

О каких фактах про женское здоровье и сексуальность важно узнавать от специалиста: 8 истин. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, такое утверждение тоже неверно. Существует масса женщин, нечувствительных к возбуждению и склонных к полной аноргазмии, то есть невозможности получать оргазм. "Такая проблема может быть как психологического, так и физиологического характера, связанная либо с психологической травмой, либо с особенностью строения половых органов", — объясняет сексолог.

Отличие лишь в том, что у мужчин процесс возбуждения и сексуальной разрядки виден и его не скрыть. В то время как многие женщины лишь имитируют как возбуждение, так и сексуальную разрядку. И очень зря это делают, потому что решить или значительно улучшить эту ситуацию вполне возможно, обратившись к грамотным специалистам.

4. Невозможность зачать ребёнка — женская проблема

Сложность в зачатии вполне может быть связана с тем, что у мужчины неактивные сперматозоиды. В данном случае необходимо сдавать анализы обоим партнёрам.

Александра Миллер

Сексолог

Сложность в зачатии вполне может быть связана с тем, что у мужчины неактивные сперматозоиды. В данном случае необходимо сдавать анализы обоим партнёрам.
Сложность в зачатии вполне может быть связана с тем, что у мужчины неактивные сперматозоиды. В данном случае необходимо сдавать анализы обоим партнёрам.

5. Менопауза наступает после 50 лет

Менопауза — это, проще говоря, окончание репродуктивного возраста, когда женщина может выносить и родить ребёнка. По словам Александры Миллер, организм каждой женщины уникален — и менопауза не всегда может начаться только после 50 лет. Поэтому, если сейчас не получается забеременеть по каким-либо причинам, можно подстраиваться и замораживать свои яйцеклетки.

6. Гормональные контрацептивы способствуют набору веса

Если обратиться к статистике — мы заметим, что таких женщин не более 10%, и, скорее всего, они употребляли данные препараты не по назначению врача.

Александра Миллер

Сексолог

Если обратиться к статистике — мы заметим, что таких женщин не более 10%, и, скорее всего, они употребляли данные препараты не по назначению врача.
Если обратиться к статистике — мы заметим, что таких женщин не более 10%, и, скорее всего, они употребляли данные препараты не по назначению врача.

7. Гигиеническими ежедневными прокладками можно пользоваться ежедневно

Как женщины рискуют здоровьем, когда верят в небылицы и мифы о себе же? Носят ежедневные прокладки. Фото © Shutterstock

Как женщины рискуют здоровьем, когда верят в небылицы и мифы о себе же? Носят ежедневные прокладки. Фото © Shutterstock

"Это миф, так как они могут способствовать возникновению молочницы в связи с парниковым эффектом. Более того, большинство из таких прокладок выпускают с ароматизаторами, на которые может возникнуть аллергия", рассказывает Лайфу сексолог.

8. Прерванный половой акт защищает от беременности

И это тоже миф, в который давно нужно перестать верить! В мужской предэякуляционной жидкости (смазке) могут содержаться сперматозоиды. Поэтому зачатие может произойти ещё до эякуляции партнёра, то есть до его сексуальной разрядки.

Эти ритуалы помогут пережить кармический 2024 год и избежать ударов судьбы
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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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