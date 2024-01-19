8 мифов о женском здоровье, следуя которым, вы делаете организму зло

Многие из женщин привыкли верить не статистике или словам врачей, а собственному опыту и рассказам подруг. Из-за чего, передаваясь из поколения в поколение, тема девичьего здоровья обросла мифами и легендами. И им все следуют, даже не задумываясь. Но Лайф решил разобраться и пресечь цепочку небылиц, касающихся женского здоровья.

1. Презервативы защищают от всех половых инфекций

Все знают эти "факты" про женское здоровье, но на деле они просто выдумка. Фото © Shutterstock

Начнём с того, что не все правильно пользуются данным нехитрым приспособлением. А иногда презерватив надевают не совсем чистыми руками, он может быть обработан специальным веществом — спермоцидом, защищающим от нежелательной беременности. "И всё бы ничего, но именно этот препарат (или подобные ему) нарушают микрофлору женских половых органов, вызывая тем самым бактериальный вагиноз или молочницу", — говорит сексолог Александра Миллер. К тому же при всех идеально соблюдённых правилах презерватив защищает от инфекций лишь на 70–80% в зависимости от его качества.

2. Секс при беременности может спровоцировать выкидыш

Это миф, так как выкидыш может произойти только при реальном диагностически подтверждённом невынашивание у женщины. Иных опасностей повреждения плода нет. Александра Миллер Сексолог

3. Эректильная дисфункция возможна только у мужчин

О каких фактах про женское здоровье и сексуальность важно узнавать от специалиста: 8 истин. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, такое утверждение тоже неверно. Существует масса женщин, нечувствительных к возбуждению и склонных к полной аноргазмии, то есть невозможности получать оргазм. "Такая проблема может быть как психологического, так и физиологического характера, связанная либо с психологической травмой, либо с особенностью строения половых органов", — объясняет сексолог.

Отличие лишь в том, что у мужчин процесс возбуждения и сексуальной разрядки виден и его не скрыть. В то время как многие женщины лишь имитируют как возбуждение, так и сексуальную разрядку. И очень зря это делают, потому что решить или значительно улучшить эту ситуацию вполне возможно, обратившись к грамотным специалистам.

4. Невозможность зачать ребёнка — женская проблема

Сложность в зачатии вполне может быть связана с тем, что у мужчины неактивные сперматозоиды. В данном случае необходимо сдавать анализы обоим партнёрам. Александра Миллер Сексолог

5. Менопауза наступает после 50 лет

Менопауза — это, проще говоря, окончание репродуктивного возраста, когда женщина может выносить и родить ребёнка. По словам Александры Миллер, организм каждой женщины уникален — и менопауза не всегда может начаться только после 50 лет. Поэтому, если сейчас не получается забеременеть по каким-либо причинам, можно подстраиваться и замораживать свои яйцеклетки.

6. Гормональные контрацептивы способствуют набору веса

Если обратиться к статистике — мы заметим, что таких женщин не более 10%, и, скорее всего, они употребляли данные препараты не по назначению врача. Александра Миллер Сексолог

7. Гигиеническими ежедневными прокладками можно пользоваться ежедневно

Как женщины рискуют здоровьем, когда верят в небылицы и мифы о себе же? Носят ежедневные прокладки. Фото © Shutterstock

"Это миф, так как они могут способствовать возникновению молочницы в связи с парниковым эффектом. Более того, большинство из таких прокладок выпускают с ароматизаторами, на которые может возникнуть аллергия", — рассказывает Лайфу сексолог.

8. Прерванный половой акт защищает от беременности