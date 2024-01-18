Эти ритуалы помогут пережить кармический 2024 год и избежать ударов судьбы

В високосный год каждый из нас получит по заслугам. Это период, когда человек отрабатывает кармические задачи, поэтому одни будут пожинать плоды своей доброты, для других наступит возмездие за все их злодеяния. Однако нужно понимать, что чёрного и белого нет, точно так же, как нет абсолютно добрых и абсолютно злых людей. Человек сегодня косячит и совершает аморальный поступок, а завтра помогает животным. Поэтому так или иначе нас всех накроет расплата, и не всегда она будет позитивной. Уже спрятались под диван? Вылезайте!

Кто будет наказан в кармический год Дракона 2024

Как защититься от кармы в 2024 году и кто рискует оказаться в чёрном списке у Дракона. Фото © Shutterstock

В 2024 году будут подведены кармические итоги за последние четыре года и каждый получит по заслугам. Это время, когда всё тайное станет явным. Если вы обманывали людей, издевались над кем-то и устраивали провокации, то у нас для вас плохие новости: в троекратном размере в кармический год на вас посыплются неприятности, неудачи, безденежье, потеря работы и похожее.

Как обхитрить судьбу и избежать кармических уроков

Эти ритуалы помогут смягчить удары судьбы в кармический 2024 год. Фото © Shutterstock

Помимо всего прочего, наступивший год многие маги называют мистическим, поскольку он содержит в себе несколько двоек и четвёрку. К тому же сам дракон — мистическое существо.

"Год полон мистики, так как дракон — это мистическое существо. Это яркий, огненный год, который позволит многим творчески реализоваться и ярко заявить о себе. Но это позволено будет тем, кто достойно себя вёл на протяжении последних лет", — рассказывает экстрасенс Дарья Миронова.

Но не убивайтесь вы так, удары судьбы можно смягчить, даже если вы в чём-то провинились. От кармы, конечно, спрятаться довольно сложно, но можно. Достаточно провести ритуал, который позволит избавиться от негатива и черноты, накопленных за годы. Для этого надо насыпать в ванну соль и минут на пять-семь полностью окунуться туда. Она очистит и обновит человека как физически, так и духовно.

Как пишет "Вечерняя Москва", есть и ещё один ритуал, который поможет оставить всё зло в прошлом. Возьмите рис, вставьте в него зажжённую свечку и дождитесь, пока она прогорит до конца. Лучше проводить этот обряд каждый год 24 января. Пока свеча горит, наговаривайте на неё все те злые совершённые поступки, искренне просите за них прощения.