10 дизайнерских будок, что вы позавидуете собакам, которые в них живут
Оказывается, даже конура может быть шикарным жилищем! Собрали 10 фотографий таких классных будок для пёселей, что даже человек не откажется там пожить.
"Уютная будка", — beanburritobaby.
Фото © Reddit / beanburritobaby
"Люксовый собачий вход в дом", — BasenjiFart.
Фото © Reddit / BasenjiFart
"Построил эту будку для наших собак лет шесть назад. Брёвна, которые сам срубил и обработал, а внутри небольшая обогревательная лампа на зиму", — northern41.
Фото © Reddit / northern41
"Будка в виде забегаловки "Собачьи бургеры", — FLiPsiCkLe.
Фото © Reddit / FLiPsiCkLe
"Дом с хорошим видом", — queerasf0lk.
Фото © Reddit / queerasf0lk
"Построил уютное местечко, чтобы моя собака могла там отвисать", — BloodSoakedDoilies.
Фото © Reddit / BloodSoakedDoilies
"Дом, который подходит для настоящего короля", — asilverwillow.
Фото © Reddit / asilverwillow
"Моему старику была нужна новая кровать. Так что я сделал ему эту", — Richicash.
Фото © Reddit / Richicash
"На территории нашей пожарной части есть эта будка. Изначально домик построили для собакена по кличке Медвежонок. А теперь там часто тусуется хороший мальчик Джакс", — Shradersofthelostark.
Фото © Reddit / Shradersofthelostark
"Их личный балкончик!" — _yunotfunny_.
Фото © Reddit / _yunotfunny_
Reddit / FLiPsiCkLe / _yunotfunny_