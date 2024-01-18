10 дизайнерских будок, что вы позавидуете собакам, которые в них живут

Фото © Reddit / beanburritobaby

"Люксовый собачий вход в дом", — BasenjiFart.

Фото © Reddit / BasenjiFart

"Построил эту будку для наших собак лет шесть назад. Брёвна, которые сам срубил и обработал, а внутри небольшая обогревательная лампа на зиму", — northern41.

Фото © Reddit / northern41

"Будка в виде забегаловки "Собачьи бургеры", — FLiPsiCkLe.

Фото © Reddit / FLiPsiCkLe

"Дом с хорошим видом", — queerasf0lk.

Фото © Reddit / queerasf0lk

"Построил уютное местечко, чтобы моя собака могла там отвисать", — BloodSoakedDoilies.

Фото © Reddit / BloodSoakedDoilies

"Дом, который подходит для настоящего короля", — asilverwillow.

Фото © Reddit / asilverwillow

"Моему старику была нужна новая кровать. Так что я сделал ему эту", — Richicash.

Фото © Reddit / Richicash

"На территории нашей пожарной части есть эта будка. Изначально домик построили для собакена по кличке Медвежонок. А теперь там часто тусуется хороший мальчик Джакс", — Shradersofthelostark.

Фото © Reddit / Shradersofthelostark