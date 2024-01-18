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18 января, 06:00

10 дизайнерских будок, что вы позавидуете собакам, которые в них живут

Оказывается, даже конура может быть шикарным жилищем! Собрали 10 фотографий таких классных будок для пёселей, что даже человек не откажется там пожить.

"Уютная будка", — beanburritobaby.

Фото © Reddit / beanburritobaby

Фото © Reddit / beanburritobaby

"Люксовый собачий вход в дом", — BasenjiFart.

Фото © Reddit / BasenjiFart

Фото © Reddit / BasenjiFart

"Построил эту будку для наших собак лет шесть назад. Брёвна, которые сам срубил и обработал, а внутри небольшая обогревательная лампа на зиму", — northern41.

Фото © Reddit / northern41

Фото © Reddit / northern41

"Будка в виде забегаловки "Собачьи бургеры", — FLiPsiCkLe.

Фото © Reddit / FLiPsiCkLe

Фото © Reddit / FLiPsiCkLe

"Дом с хорошим видом", — queerasf0lk.

Фото © Reddit / queerasf0lk

Фото © Reddit / queerasf0lk

"Построил уютное местечко, чтобы моя собака могла там отвисать", — BloodSoakedDoilies.

Фото © Reddit / BloodSoakedDoilies

Фото © Reddit / BloodSoakedDoilies

"Дом, который подходит для настоящего короля", — asilverwillow.

Фото © Reddit / asilverwillow

Фото © Reddit / asilverwillow

"Моему старику была нужна новая кровать. Так что я сделал ему эту", — Richicash.

Фото © Reddit / Richicash

Фото © Reddit / Richicash

"На территории нашей пожарной части есть эта будка. Изначально домик построили для собакена по кличке Медвежонок. А теперь там часто тусуется хороший мальчик Джакс", Shradersofthelostark.

Фото © Reddit / Shradersofthelostark

Фото © Reddit / Shradersofthelostark

"Их личный балкончик!" _yunotfunny_.

Фото © Reddit / _yunotfunny_

Фото © Reddit / _yunotfunny_

10 моментов, когда коты оказались настолько смешными, что не сфотографировать их было бы грехом
10 моментов, когда коты оказались настолько смешными, что не сфотографировать их было бы грехом
Обложка ©

Reddit / FLiPsiCkLe / _yunotfunny_

Сергей Трофимов
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