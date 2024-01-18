Наследство на миллиард: Почему дочь светской львицы из Монако подозревает сестру в причастности к гибели матери Психолог и бывшая жена экс-замминистра природных ресурсов Евгения Берёза подозревает сестру в убийстве матери из-за семейного наследства, доставшегося от отца-миллиардера. Покойная возглавляла Русский культурный центр в Монако. Экспертизы не исключают такую версию. 17 января, 21:43 Евгения Берёза (справа) заподозрила в убийстве матери свою родную сестру Елизавету Берёзу (слева). Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгения Берёза, Елизавета Берёза

Таинственная смерть светской львицы

По данным телеграм-канала SHOT, осенью в своей московской квартире умерла президент Русского культурного центра в Монако 62-летняя Наталья Берёза. У неё остановилось сердце в ванной. Тело обнаружила её младшая дочь, 26-летняя Елизавета. Вскоре выяснилось, что за месяц до кончины покойная переписала на неё всё имущество: недвижимость в столице и за рубежом, а также многомиллионное состояние. Старшая дочь, 41-летняя Евгения, сразу заподозрила, что сестрёнка может быть причастна к смерти матери: Лиза якобы не знала цену деньгам, всегда жила за счёт родительницы и постоянно с ней ссорилась.

Наталья Берёза, президент Русского культурного центра в Монако, скончалась при таинственных обстоятельствах. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalia.bereza

Евгения Берёза обратилась в полицию. После криминалистических экспертиз выяснился интересный факт. Перед смертью Натальи ей около месяца подсыпали в еду рецептурные сильнодействующие препараты. С матерью жила только Елизавета. Девушку хотели допросить, но она уехала во Францию.

Следователи по факту смерти Натальи Берёзы возбудили уголовное дело по статье 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности"). Проходит ли Елизавета подозреваемой, неизвестно.

Евгения Берёза (слева) заподозрила в убийстве матери свою родную сестру Елизавету Берёзу (справа). Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгения Берёза, Елизавета Берёза

Наследство Натальи Берёзы

По сведениям из ЕГРН, за месяц до кончины Наталья Берёза переписала на Елизавету пятикомнатную квартиру в дореволюционном особняке в Малом Власьевском переулке в центре Москвы. Здание недавно было отреставрировано. Не заметить его сложно: модерновый фасад розового цвета, богатый лепной декор, кованые балконы, украшенный витражами парадный подъезд.

Исторический особняк, где жили Берёзы, построен в 1903 году. Фото © 2Gis

Как выяснил Лайф, после смерти матери переписанную на Елизавету квартиру выставили на продажу за 131 млн рублей.

— Большая гостиная с видом на МИД, кабинет, три спальни, просторная ванная комната с окном, высота потолка 3,3 метра. В доме охрана и видеонаблюдение. Рядом тихие переулки Арбата и Пречистенки — это престижный район столицы с давних времен, — расписывают лот риелторы.

















Квартира этажом выше тоже принадлежит семье Берёз. Видимо, и её переписали на Елизавету. Девушка также получила в собственность французскую недвижимость. Лайф предположил, какую именно. Полная тёзка покойной Натальи Берёзы была прописана по адресу роскошной виллы в Ницце на берегу Средиземного моря. Цена — до полумиллиарда рублей.

Вилла в Ницце. Фото © Google maps, pss-archi.eu

Ещё у семьи были две дачи: на Новой Риге в одинцовском клубном посёлке "ГП-2" и под Мытищами в лесу у Пестовского водохранилища. Общая стоимость — до 200 млн рублей.

В наследственную массу также могли попасть такие мелочи, как две трёшки суммарной стоимостью около 40 млн рублей: подороже — в кирпичной брежневке на проспекте Вернадского и подешевле — в панельной высотке у Юго-Восточного лесопарка.

Непонятно, кому достанется бизнес-центр премиум-класса в Гагаринском переулке у храма Христа Спасителя. Кадастровая стоимость — почти 2 млрд рублей. На сдаче в аренду его помещений можно зарабатывать до 200 млн рублей в год. Это здание в ельцинские времена построил для себя лесопромышленник Константин Берёза. Именно он заложил основы богатства семьи. Несколько лет назад Константин Берёза умер.

Бизнес-центр класса А в Гагаринском переулке. Фото © cian.ru

Как Берёзы разбогатели

Родившийся в Майкопе Константин Берёза сколотил капитал в девяностые. Накануне перестройки он открыл "Интерлес" — одну из первых частных компаний, получивших право продавать лес за рубеж. Древесина добывалась в Красноярском крае и Калужской области. Большой удачей стало заключение 12-летнего договора с Голландией на поставку материалов из сибирской лиственницы. Позднее Константин Берёза стал заместителем председателя Совета предпринимателей при мэре Москвы и выступил сооснователем Московской торгово-промышленной палаты и Московской фондовой биржи, занялся строительством и производством удобрений.

Покойная Наталья Берёза на светском рауте в Монако. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalia.bereza

В нулевых Константин Берёза уже имел капитанские права французского образца и собственную яхту в порту Монако. Он лично знал принца Альбера. Супруга Берёзы, недавно скончавшаяся Наталья, занялась в княжестве светскими делами. Она организовывала для местных толстосумов мероприятия с русским колоритом, принимала участие в открытии светского клуба и школы для русскоговорящих детей. В Русском культурном центре она президентствовала с момента основания организации в 2009 году.

Старшая из сестёр, Евгения Берёза, быстро стала независимой. Она эксперт-психолог на федеральном телевидении с десятками тысяч подписчиков в соцсетях. Недавно она развелась с мужем, экс-замминистра природных ресурсов РФ Ринатом Гизатулиным.

Младшая, Елизавета, отучилась в престижном монегаскском лицее принца Альбера I, высшее образование получила в Международном университете Монако. Какое-то время жила в Англии, потом — во Франции. В последнее время жила с матерью в Москве.

Елизавету Берёзу родные обвиняют в убийстве матери. Сейчас она не в России. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lisa.bereza Причастна ли к смерти своей матери Елизавета Берёза? 0 Возможно, если речь идёт о таких активах Вряд ли. На неё наговаривает сестра из-за зависти Пусть с этим разберутся эксперты и силовики

Авторы Пётр Егоров