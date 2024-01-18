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18 января, 04:23

Пот и вросшие ногти: Названы самые опасные для здоровья предметы одежды

Стилист Дзыбова рассказала, как неподходящая одежда может вредить здоровью

Некачественная или не подходящая по размеру одежда способна не только испортить впечатление о человеке, но и нанести вред его здоровью. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала персональный стилист Анастасия Дзыбова.

В качестве примера она привела брюки из экокожи с флисовым подкладом. Обычно именно такие встречаются в магазинах. По словам специалиста, человек в них быстро начинает потеть.

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"Следует выбирать изделия из экокожи с тоненьким хлопковым подкладом, но они встречаются намного реже", — объяснила стилист.

Вредной она назвала и тесную или неудобную обувь. Надежды на то, что она разносится, как правило, не оправдываются, зато появляются печальные последствия типа вросших ногтей. Дзыбова посоветовала подбирать обувь по размеру, а иногда и с запасом.

Неприятности могут быть и из-за неподходящего нижнего белья. Стилист считает, что женщинам, тем более с какими-либо особенностями фигуры, лучше обращаться к брафиттеру — специалисту, помогающему в подборе бюстгальтеров.

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Обложка ©

Freepik / Azerbaijan_stockers

Лариса Сафронова
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