"Мы это сделали": Раскрыто имя нового ведущего "Модного приговора"
Стилист Александр Рогов стал новым ведущим "Модного приговора"
Александр Рогов. Обложка © Telegram / ROGOV
Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим популярного телешоу "Модный приговор", он победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Так, за Рогова проголосовали 45% участников опроса. На втором месте оказался актёр Игорь Верник — за него болело 18% респондентов. Третье место досталось стилисту и телеведущему Даниилу Грачёву (16%). Сам Рогов поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что для него очень ценно то, что народ захотел видеть на месте ведущего "простого парня из посёлка Рассвет Тульской области".
"Мы с вами это сделали", — поделился Рогов эмоциями и опубликовал в телеграм-канале дверь своей новой гримёрки.
Гримёрка Александра Рогова. Фото © Telegram / ROGOV
"Модный приговор", напомним, вернулся в эфир Первого канала в начале января. Передачу, как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания в феврале 2022 года. Руководство канала тогда заявило, что хочет сделать упор на общественно-политические темы. До этого ведущим "Модного приговора" был историк моды Александр Васильев. Он одним из первых осудил спецоперацию на Украине. Тогда шоумен заявил, что нашу страну ждёт "беспрецедентная изоляция", и уехал во Францию, однако потом всё же вернулся на родину. К слову, у налоговой уже появились вопросы к Васильеву.
А ранее стало известно, что звезда "Битвы экстрасенсов" Константин Гецати стал героем аналога шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ. Кстати, многие фанатки аланского провидца были уверены, что именно он будет искать любовь на телеэкранах.