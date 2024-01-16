"Мы это сделали": Раскрыто имя нового ведущего "Модного приговора"

Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим популярного телешоу "Модный приговор", он победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Так, за Рогова проголосовали 45% участников опроса. На втором месте оказался актёр Игорь Верник — за него болело 18% респондентов. Третье место досталось стилисту и телеведущему Даниилу Грачёву (16%). Сам Рогов поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что для него очень ценно то, что народ захотел видеть на месте ведущего "простого парня из посёлка Рассвет Тульской области".

"Мы с вами это сделали", — поделился Рогов эмоциями и опубликовал в телеграм-канале дверь своей новой гримёрки.

Гримёрка Александра Рогова. Фото © Telegram / ROGOV

"Модный приговор", напомним, вернулся в эфир Первого канала в начале января. Передачу, как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания в феврале 2022 года. Руководство канала тогда заявило, что хочет сделать упор на общественно-политические темы. До этого ведущим "Модного приговора" был историк моды Александр Васильев. Он одним из первых осудил спецоперацию на Украине. Тогда шоумен заявил, что нашу страну ждёт "беспрецедентная изоляция", и уехал во Францию, однако потом всё же вернулся на родину. К слову, у налоговой уже появились вопросы к Васильеву.