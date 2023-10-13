У налоговой появились вопросы к компании историка моды Васильева

Компания российского историка моды Александра Васильева оказалась должна почти 1,2 миллиона рублей налогов из-за недоплаченных в Пенсионный фонд отчислений. Об этом сообщает Mash.

Компания историка — ООО "Лилии Александра Васильева" — занимается продажей книг, украшений и созданием коллабораций с брендами из мира искусства, чему способствует известность основателя фирмы. Выручка "Лилий" за прошлый год составила 26,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,2 миллиона.

А вот с выплатой законных отчислений дела у организации как-то не задались. Из-за этого не так давно налоговая закрыла ИП партнёра Васильева по бизнесу Елены Кравец, ей принадлежит половина компании. Кроме того, "Лилии" уже прежде получали штраф из-за недоплаты в Пенсионный фонд. Общая задолженность фирмы на текущий момент — 1 152 627 рублей.