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13 октября, 16:09

У налоговой появились вопросы к компании историка моды Васильева

Mash: Компания историка моды Васильева задолжала почти 1,2 миллиона рублей

<p>Обложка © ТАСС / Саша Савельева</p>

Обложка © ТАСС / Саша Савельева

Компания российского историка моды Александра Васильева оказалась должна почти 1,2 миллиона рублей налогов из-за недоплаченных в Пенсионный фонд отчислений. Об этом сообщает Mash.

Компания историка — ООО "Лилии Александра Васильева" — занимается продажей книг, украшений и созданием коллабораций с брендами из мира искусства, чему способствует известность основателя фирмы. Выручка "Лилий" за прошлый год составила 26,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,2 миллиона.

А вот с выплатой законных отчислений дела у организации как-то не задались. Из-за этого не так давно налоговая закрыла ИП партнёра Васильева по бизнесу Елены Кравец, ей принадлежит половина компании. Кроме того, "Лилии" уже прежде получали штраф из-за недоплаты в Пенсионный фонд. Общая задолженность фирмы на текущий момент — 1 152 627 рублей.

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А в конце сентября блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) была оштрафована на 124 миллиона рублей за уклонение от уплаты налогов, но денег у неё с мужем якобы нет. ФНС дала ей месяц, чтобы уплатить штраф.

Юрий Лысенко
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