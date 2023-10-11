Водочный завод в Подмосковье не заплатил более 40 млн рублей налогов и нарвался на уголовку

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту уклонения от налогов в крупном размере руководством водочного завода. Как сообщает SHOT, предприятие "Долгопрудный" не заплатило ФНС больше 40 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала, в ходе проверки вскрылось, что руководство завода предоставляло ложные сведения в налоговых декларациях. Гендиректор Павел Жерднев уже признал вину, после чего его предприятие полностью погасило задолженность. Тем не менее сейчас завод продолжают проверять на другие возможные нарушения законодательства.

На заводе "Долгопрудный" выпускают водку FILTROVKA, "Стужа", "Наши традиции", антисептики и другую продукцию. Товары реализуются оптом в Москве и Подмосковье.