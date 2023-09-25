Минфин РФ исключил повышение налогов до 2026 года

В проект бюджета на 2024–2026 годы не включено увеличение основных налоговых ставок. Об этом на заседании расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Принято решение не повышать основные налоги. Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году", — отметил он.