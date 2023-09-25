Минфин РФ исключил повышение налогов до 2026 года
Замминистра финансов РФ: Роста налогов нет в проекте бюджета на 2024–2026 годы
В проект бюджета на 2024–2026 годы не включено увеличение основных налоговых ставок. Об этом на заседании расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Принято решение не повышать основные налоги. Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году", — отметил он.
Ранее правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года — с 2024 по 2026 годы. В следующем году прогнозируются доходы казны в размере 35 триллионов рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Показатели расходов — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн соответственно.
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