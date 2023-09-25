Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2024 году
"Ъ": В 2024 году пенсии в России проиндексируют на 7,5%
В начале 2024 года пенсии российским пенсионерам проиндексируют на 7,5%, что соответствует заложенному уровню инфляции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Так, средняя величина выплат в стране вырастет до 23,4 тысячи рублей.
"В результате перерасчёта с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи вместо 22,8 тысячи рублей, прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок", — говорится в материале.
Кроме того, повысятся и другие выплаты. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности перевалит за 122 тысячи рублей в месяц (против 83 тысяч в 2023 году), а пособия по беременности — до 565 тысяч (против 383 тысяч). Что касается выплат по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих, то они будут достигать 49 тысяч (против 33,2 тысячи).
Лайф рассказывал, когда пенсию могут урезать или даже перестать выплачивать. По словам юриста Ивана Соловьёва, такое возможно, например, при переезде с Крайнего Севера или в случае мошенничества со стороны получателя.
Олег Елков / ТАСС