Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2024 году

В начале 2024 года пенсии российским пенсионерам проиндексируют на 7,5%, что соответствует заложенному уровню инфляции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Так, средняя величина выплат в стране вырастет до 23,4 тысячи рублей.

"В результате перерасчёта с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи вместо 22,8 тысячи рублей, прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок", — говорится в материале.

Кроме того, повысятся и другие выплаты. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности перевалит за 122 тысячи рублей в месяц (против 83 тысяч в 2023 году), а пособия по беременности — до 565 тысяч (против 383 тысяч). Что касается выплат по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих, то они будут достигать 49 тысяч (против 33,2 тысячи).