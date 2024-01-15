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15 января, 12:38

Звезда "Битвы экстрасенсов" Константин Гецати стал героем аналога шоу "Холостяк"

Константин Гецати. Обложка © VK / Константин Гецати

Константин Гецати. Обложка © VK / Константин Гецати

Победитель 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Константин Гецати (настоящее имя — Таймураз Гацаев) стал героем аналога шоу "Холостяк" — "Невеста. Экстра любовь" на канале ТНТ. К слову, многие фанатки аланского провидца были уверены, что именно он будет искать любовь на телеэкранах.

Как сообщает пресс-служба канала, первый выпуск романтичного шоу снимался в одном из фешенебельных отелей Москвы. Там 36-летний Гецати познакомился с претендентками на его сердце. Из тысячи красоток было отобрано 26, десять из них покинули проект на первом этапе, а оставшиеся 16 отправились вместе с завидным холостяком в Марокко — там и будут проходить их свидания. В финале медиум должен выбрать одну-единственную, которая удостоится права называться его невестой.

Константин Гецати в шоу "Невеста. Экстра любовь". Обложка © Пресс-служба ТНТ

Константин Гецати в шоу "Невеста. Экстра любовь". Обложка © Пресс-служба ТНТ

Победа в 18-м сезоне "Битвы экстрасенсов" принесла Гецати не только известность, но и бешеную популярность среди женского пола. Сейчас около полумиллиона человек следят за ним в соцсетях, хотя провидец редко туда что-то постит.

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А ранее победитель шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Влад Череватый прокомментировал Лайфу скандал в финале проекта. В эфире показали, что чернокнижник проклял одну из героинь шоу и её ребёнка.

Наталья Исакова
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