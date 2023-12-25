Mood — dead inside: Олег Шепс впервые вышел на связь после поражения в "Битве сильнейших"

Финалист шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Олег Шепс наконец вышел на связь с поклонниками после поражения в проекте и рассказал, в каком состоянии находится после неудачи.

Олег Шепс показал салют, который устроили его друзья после поражения в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Видео © T.me / ОЛЕГ ШЕПС || ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ

"Последние дни я практически не выходил на связь, так как внутреннее состояние оставляло желать лучшего. Mood — dead inside, так сказать... Новогоднее настроение в связи с последними событиями тоже пропало", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом младший брат известного медиума признался, что его состояние уже начало улучшаться благодаря поддержке подписчиков и друзей, которые даже устроили для него фейерверк-шоу.

"Вывезли меня подальше от дворов и домов и взорвали классный салют, который, кстати, по случайному совпадению (или нет) назывался "Чародей", — отметил экстрасенс, опубликовав видео с салютом.