Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 15:07

Mood — dead inside: Олег Шепс впервые вышел на связь после поражения в "Битве сильнейших"

Олег Шепс впал в отчаяние после поражения в финале "Битвы сильнейших" на ТНТ

Олег Шепс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shepsolegofficial

Олег Шепс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shepsolegofficial

Финалист шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Олег Шепс наконец вышел на связь с поклонниками после поражения в проекте и рассказал, в каком состоянии находится после неудачи.

Олег Шепс показал салют, который устроили его друзья после поражения в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Видео © T.me / ОЛЕГ ШЕПС || ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ

"Последние дни я практически не выходил на связь, так как внутреннее состояние оставляло желать лучшего. Mood — dead inside, так сказать... Новогоднее настроение в связи с последними событиями тоже пропало", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом младший брат известного медиума признался, что его состояние уже начало улучшаться благодаря поддержке подписчиков и друзей, которые даже устроили для него фейерверк-шоу.

"Вывезли меня подальше от дворов и домов и взорвали классный салют, который, кстати, по случайному совпадению (или нет) назывался "Чародей", — отметил экстрасенс, опубликовав видео с салютом.

"Подачки не нужны": Кто из братьев Шепс устроил разборки в финале "Битвы сильнейших" и покинул проект
"Подачки не нужны": Кто из братьев Шепс устроил разборки в финале "Битвы сильнейших" и покинул проект

Как уже рассказывал Лайф, на днях в мире магии прошло торжественное событие — финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", исход которого понравился далеко не всем. Претендентами на победу в проекте оказались Олег Шепс, Дима Матвеев, Виктория Райдос и — неожиданно — Влад Череватый. Первый и последний проявили себя как сильные и достойные победы кандидаты, однако сценаристы шоу будто нарочно гасили одного из соперников. Подробнее о том, как черномаги распределили между собой места, — в нашем материале.

Николь Вербер
  • Новости
  • Битва экстрасенсов
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров