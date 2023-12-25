Mood — dead inside: Олег Шепс впервые вышел на связь после поражения в "Битве сильнейших"
Олег Шепс впал в отчаяние после поражения в финале "Битвы сильнейших" на ТНТ
Олег Шепс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shepsolegofficial
Финалист шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Олег Шепс наконец вышел на связь с поклонниками после поражения в проекте и рассказал, в каком состоянии находится после неудачи.
Олег Шепс показал салют, который устроили его друзья после поражения в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Видео © T.me / ОЛЕГ ШЕПС || ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ
"Последние дни я практически не выходил на связь, так как внутреннее состояние оставляло желать лучшего. Mood — dead inside, так сказать... Новогоднее настроение в связи с последними событиями тоже пропало", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом младший брат известного медиума признался, что его состояние уже начало улучшаться благодаря поддержке подписчиков и друзей, которые даже устроили для него фейерверк-шоу.
"Вывезли меня подальше от дворов и домов и взорвали классный салют, который, кстати, по случайному совпадению (или нет) назывался "Чародей", — отметил экстрасенс, опубликовав видео с салютом.
Как уже рассказывал Лайф, на днях в мире магии прошло торжественное событие — финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", исход которого понравился далеко не всем. Претендентами на победу в проекте оказались Олег Шепс, Дима Матвеев, Виктория Райдос и — неожиданно — Влад Череватый. Первый и последний проявили себя как сильные и достойные победы кандидаты, однако сценаристы шоу будто нарочно гасили одного из соперников. Подробнее о том, как черномаги распределили между собой места, — в нашем материале.