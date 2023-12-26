"Демон жаждал мести": Череватый рассказал о скандале с проклятием в финале "Битвы сильнейших"

Победитель шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" чернокнижник Влад Череватый прокомментировал скандал в финале проекта. В эфире показали, как ясновидящий проклял одну из героинь шоу Лидию и её ребёнка.

"Я считаю, что моя победа была бы заслуженной на сто процентов, если бы я не позволил себе, своему рту поганому дать комментарий в адрес Лидии. Он был дан накануне съёмок финала, вне камер, это был личный разговор с редактором, и это точно были не мои мысли, а тех сил, которые раньше жили в Лидии. Этот демон жаждал мести и наказания", — отметил Череватый в видео на своём YouTube-канале.

Несмотря на скандал, Череватый победил по итогам зрительского голосования. Пристыженный из-за проклятия чернокнижник во время финала отказался от победы и предложил кубок ближайшему сопернику Олегу Шепсу. Череватый подчеркнул, что не всё измеряется победами, достижениями, славой и деньгами.

"Иногда нужно знать себе цену, от чего-то отказаться во благо тех людей, которые верят в меня. Этот кубок — это откуп перед Лидией и перед силами за мой чёрный язык", — заключил Череватый.