СК попросили проверить историка моды Васильева после его выступления в МГУ

Общественники из движения "Ветераны России" попросили Следственный комитет проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ. По данным SHOT, их возмутило, что скандальный экс-ведущий "Модного приговора", несмотря на свои явно антироссийские взгляды, продолжает преподавать студентам. Так, он до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству к программе профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета.

"Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны? Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству?" — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.