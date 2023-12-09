СК попросили проверить историка моды Васильева после его выступления в МГУ
Общественники из движения "Ветераны России" попросили Следственный комитет проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ. По данным SHOT, их возмутило, что скандальный экс-ведущий "Модного приговора", несмотря на свои явно антироссийские взгляды, продолжает преподавать студентам. Так, он до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству к программе профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета.
"Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны? Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству?" — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.
Клоун в цветочек: Оскорбивший Россию историк моды Александр Васильев вернулся на родину, чтобы подзаработать
Напомним, Александр Васильев одним из первых осудил спецоперацию на Украине. Тогда историк моды заявил, что нашу страну ждёт "беспрецедентная изоляция", отметив, что молится "за целостность границ и уважение к культурному наследию Европы". Васильев покинул Россию и уехал во Францию, но потом вернулся на родину. К слову, у налоговой уже появились вопросы к скандальному шоумену.
ТАСС / Артем Житенев