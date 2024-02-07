Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 13:48

Даже рак: Врач назвала 6 групп заболеваний, о которых кричит жир на животе

Врач Картаева: Жир на животе может указывать на рак или сахарный диабет

Скопление жира на животе может говорить о шести группах заболеваний, среди которых онкологические и сердечно-сосудистые. Об этом рассказала врач – диетолог-гастроэнтеролог Яна Картаева.

"Это связано с тем, что абдоминальное ожирение является маркером накопления жира вокруг органов брюшной полости — висцерального жира", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Так, висцеральное отложение жира грозит повышенным риском развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов ЖКТ, заболеваний репродуктивной и костно-суставной систем.

По словам эксперта, для определения абдоминального ожирения нужно рассчитать показатель избыточной массы. При этом он будет информативен для детей в процессе роста, людей старше 65 лет, спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой, беременных женщин.

Эксперт подчеркнула, что при абдоминальном ожирении у некоторых частей тела нет выраженной жировой прослойки, что искажает ИМТ, поэтому необходимо измерять окружность талии и бёдер. Для женщин норма ОТ меньше 80 сантиметров, причём соотношение этих двух показателей должно быть меньше 0,85, для мужчин же 94 и менее единицы соответственно.

"Каждое следующее поколение будет толще и слабее": Врачи бьют в набат из-за россиян с ожирением
"Каждое следующее поколение будет толще и слабее": Врачи бьют в набат из-за россиян с ожирением

Ранее Life.ru писал, что во всём мире набирает популярность тибикос, или водный (веганский) кефир, — это ферментированный газированный напиток, который богат пробиотиками. Однако для некоторых людей он может быть опасен.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров