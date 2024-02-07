Даже рак: Врач назвала 6 групп заболеваний, о которых кричит жир на животе

Скопление жира на животе может говорить о шести группах заболеваний, среди которых онкологические и сердечно-сосудистые. Об этом рассказала врач – диетолог-гастроэнтеролог Яна Картаева.

"Это связано с тем, что абдоминальное ожирение является маркером накопления жира вокруг органов брюшной полости — висцерального жира", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Так, висцеральное отложение жира грозит повышенным риском развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов ЖКТ, заболеваний репродуктивной и костно-суставной систем.

По словам эксперта, для определения абдоминального ожирения нужно рассчитать показатель избыточной массы. При этом он будет информативен для детей в процессе роста, людей старше 65 лет, спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой, беременных женщин.

Эксперт подчеркнула, что при абдоминальном ожирении у некоторых частей тела нет выраженной жировой прослойки, что искажает ИМТ, поэтому необходимо измерять окружность талии и бёдер. Для женщин норма ОТ меньше 80 сантиметров, причём соотношение этих двух показателей должно быть меньше 0,85, для мужчин же 94 и менее единицы соответственно.