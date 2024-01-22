"Каждое следующее поколение будет толще и слабее": Врачи бьют в набат из-за россиян с ожирением

Многие люди начинают набирать лишние килограммы из-за обилия сладкой и жирной пищи. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя данные о том, что в 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения среди россиян.

"А раз мы едим такую пищу, то, естественно, у нас отложение жиров и глюкозы значительно больше, чем должно быть. Чтобы избежать ожирения, достаточно здорового питания и обязательно проконсультироваться с врачом. Если здоровое питание не помогает в течение месяца, значит, нужно идти к врачу-эндокринологу, значит, идут уже нарушения эндокринологические", — подчеркнула Лапа в беседе с RT.

По словам диетолога Елены Соломатиной, количество случаев ожирения может увеличиться. Люди уже не испытывают проблем с поиском еды, как в древности, и тратят очень мало калорий, указала эксперт. Кроме того, россияне стали легче подвергаться виртуальным стрессам.

Диетолог отметила, что отложенный жир плохо сказывается на работе разных систем организма: начинает разрушаться печень, появляются системные заболевания.

"Устранение симптомов уже не поможет: печень неправильно реагирует, мозг уже неправильные команды даёт. И всё это входит в культуру: одежду задрапировали, бодипозитив изобрели. По сути, еда — легализованный наркотик. Никто не будет ругать полного человека... Если систему не поменять, то мы придём к тому, что каждое следующее поколение будет всё толще и всё слабее", — заключила Соломатина.