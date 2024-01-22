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22 января, 08:43

Росстат раскрыл число россиян с ожирением

Росстат: В 2022 году в РФ зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения

За 2022 год в России было зарегистрировано около 419 тысяч случаев ожирения среди граждан. За год количество людей с таким диагнозом увеличилось на 10%. Об этом сообщает РБК, обративший внимание на сборник Росстата "Здравоохранение в России – 2023".

Так, согласно информации из сборника, в 2020 году в стране выявили 372 тысячи случаев ожирения, тогда как к 2021 году количество увеличилось на 11 тысяч. Среди детей до 14 лет в 2022 году ожирение подтвердилось у 108 тысяч человек, в 2010-м — у 69 тысяч, а в 2015-м — у 93 тысяч.

Примечательно, что в 2022 году к медикам из-за проблем с эндокринной системой, расстройством питания и нарушением обмена веществ обратились более 13 миллионов россиян, а в 2020-м — более 12 миллионов. Кроме того, сахарным диабетом в 2022 году страдали порядка 5,27 миллиона жителей России.

Мужчин с ожирением предупредили о риске смертельной болезни
Мужчин с ожирением предупредили о риске смертельной болезни

Ранее Лайф писал, что в декабре прошлого года хирург Тимур Хайдаров призвал создать в России нацпроект по борьбе с ожирением. По его словам, в настоящее время эта проблема выходит на первый план, тогда как люди начали чаще записываться на процедуру по уменьшению объёмов желудка.

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Ян Поланин
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