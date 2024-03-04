Онколог объяснил, как меняется прогноз выживаемости между 3-й и 4-й стадией рака
Онколог Пылёв: Разница между третей и четвёртой стадией рака — колоссальная
Разница между третьей и четвёртой стадией рака — колоссальная. Обложка © Freepik
Существует колоссальная разница между стадиями рака. Её россиянам объяснил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв. Если на третьей стадии подразумевается местное распространение метастазов и не исключается возможность выхода в ремиссию, то четвёртая говорит о наличии уже отдалённых метастазов. Она ассоциируется с неблагоприятным прогнозом, но в определённых ситуациях позволяет пациенту ослабить течение болезни.
По словам Пылёва, на первых трёх стадиях цель медиков — помочь пациенту выйти в ремиссию, а на последней речь обычно идёт о продлении качественной жизни.
"При этом перспективы пациента зависят не только от стадии заболевания, но и от типа опухоли. Есть опухоли исходно очень неблагоприятные и агрессивные. А есть такие, при которых даже на поздних стадиях заболевания мы можем говорить о длительной жизни при наличии нерешённого опухолевого процесса", — рассказал онколог в беседе с РИАМО.
К примеру, если взять пациента с 1-й стадией рака поджелудочной железы и пациента с 4-й стадией рака предстательной железы, то у второго намного больше шансов прожить дольше, то есть всегда нужно учитывать ряд индивидуальных факторов, которые вносят "элемент лотереи". Например, есть два пациента с абсолютно одинаковым заболеванием, распространённостью болезни, которые получают одинаковую терапию. У первого будет полный клинический эффект, а у другого — никакого ответа на терапию, отметил Пылёв.
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