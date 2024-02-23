В России сделали лучевую терапию рака эффективней

Учёные из Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарёва придумали новый метод усиления теплового действия лазерного излучения без преобразования волокна, который планируется применять при лечении онкологии, что позволит снизить стоимость терапии. Об этом рассказывает "Газета.ru" со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Процедура с применением лазера использует интенсивный узкий луч света для уничтожения раковых клеток. Этот поток проходит через эндоскоп — узкую освещённую трубку, которая применяется для изучения тканей внутри тела. В гибких эндоскопах тонкие оптические волокна действуют по отдельности или в пучках для передачи света к терапевтическому участку.

"Данная терапия позволит устранять поверхностные новообразования, для которых не противопоказано удаление абляцией — направленным разрушением с помощью лазерного излучения или тока высокой частоты. При этом будет происходить нагрев ткани до температур, достаточных для её испарения и обугливания", — объясняет сотрудница кафедры фотоники Института наукоёмких технологий и новых материалов МГУ им. Н.П. Огарёва Светлана Хрущалина.

Нагрев, который планируется использовать при лечении пациентов с другими видами новообразований, не будет таким существенным. К примеру, в случае с меланомой температура будет повышаться до гибели злокачественных клеток, отмечает специалист.

Промежуточные опыты на мышах дали понять, что лечение с применением суспензии наночастиц, содержащих иттербий, и лазерного излучения с длиной волны 980 нм вызывает противоопухолевое действие в отношении меланомы. Спустя 13 дней после проведения терапии с использованием частиц торможение роста опухоли у животных в два-три раза превысило аналогичный показатель у грызунов, которые получали терапию с применением только лазерного излучения (без использования частиц).