Названы виды рака, которые передаются по наследству

Почти любой вид рака может передаваться по наследству. Чаще остальных наследуется рак молочной железы. Крайне редко встречаются случаи с наследованием рака лёгких. Об этом рассказала хирург-онколог Юлия Шубина.

Если в семье кто-то сталкивался с раком молочной железы, яичников или толстой кишки, то вероятность предрасположенности к заболеванию у детей составит примерно 10–20%. Однако при раке шейки матки или лёгкого вероятность унаследовать болезнь остаётся на очень низкой отметке. В связи с этим Шубина рекомендует провести медицинское обследование того члена семьи, у которого был рак, чтобы определить наличие генетической причины недуга.

"Учитывают возраст начала заболевания, гистологический вариант опухоли, наследственный анамнез, наличие первично-множественных опухолей у родных, а также этническое происхождение", — объяснила онколог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Врач посоветовала пройти обследование, чтобы выявить генетический риск рака молочной железы или яичников. В первую очередь это стоит сделать тем, у чьей мамы или бабушки были выявлены похожие заболевания. Помимо того, следует насторожиться в том случае, если папа или дедушка сталкивались с медуллярным раком. В этом случае специалист призывает сдать кровь на гормон кальцитонин.