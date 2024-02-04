Названы виды рака, которые передаются по наследству
Онколог Шубина объяснила, какие виды рака могут передаваться по наследству
Почти любой вид рака может передаваться по наследству. Чаще остальных наследуется рак молочной железы. Крайне редко встречаются случаи с наследованием рака лёгких. Об этом рассказала хирург-онколог Юлия Шубина.
Если в семье кто-то сталкивался с раком молочной железы, яичников или толстой кишки, то вероятность предрасположенности к заболеванию у детей составит примерно 10–20%. Однако при раке шейки матки или лёгкого вероятность унаследовать болезнь остаётся на очень низкой отметке. В связи с этим Шубина рекомендует провести медицинское обследование того члена семьи, у которого был рак, чтобы определить наличие генетической причины недуга.
"Учитывают возраст начала заболевания, гистологический вариант опухоли, наследственный анамнез, наличие первично-множественных опухолей у родных, а также этническое происхождение", — объяснила онколог в беседе с РИА "ФедералПресс".
Врач посоветовала пройти обследование, чтобы выявить генетический риск рака молочной железы или яичников. В первую очередь это стоит сделать тем, у чьей мамы или бабушки были выявлены похожие заболевания. Помимо того, следует насторожиться в том случае, если папа или дедушка сталкивались с медуллярным раком. В этом случае специалист призывает сдать кровь на гормон кальцитонин.
Ранее онколог рассказала о случаях, когда обращение к целителям вместо врачей стоило пациентам жизни. В онкологии счёт идёт на недели, порой даже дни, и если бы больные не отказывались от доказательной медицины, то протекание их недуга пошло бы по другому сценарию.
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