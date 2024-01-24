Рак жужжанием пчёл не вылечить: Онколог — о страшных случаях, когда обращение к целителям вместо врачей стоило пациентам жизни Онколог Тимофеева: Народная медицина при онкологии часто только усугубляет дело 24 января, 09:46 Народная медицина при онкологии часто только усугубляет дело. Обложка © Shutterstock

Опрос ВЦИОМа показал, что 40% россиян считают методы народной медицины в некоторых случаях эффективнее официальной. Однако увлечение альтернативной медициной может сыграть злую шутку с пациентами и нанести непоправимый урон здоровью. Онколог-гинеколог, популяризатор доказательной медицины Екатерина Тимофеева рассказала Лайфу о случаях лечения "народными" методами с шокирующими последствиями.

По её словам, многие на первый взгляд безопасные вещи не всегда ими являются. Взять, например, популярную баню.

Среди "альтернативщиков" популярно мнение, что баня спасает от всех болезней. Хотя мы прекрасно знаем, что людям с температурой в период заболевания ОРВИ запрещены прогревания. Баня может только усугубить ситуацию, обострить сердечно-сосудистые заболевания, а инфекционный процесс будет только прогрессировать. Улучшения состояния так точно не добиться. Екатерина Тимофеева Онколог-гинеколог клиники "Евроонко", популяризатор доказательной медицины

Есть ещё, например, адепты довольно абсурдного метода лечения — кофейной клизмы. Также в практике Тимофеевой встречались "целители", которые "лечили" онкологические заболевания жужжанием пчёл.

"Ко мне обратилась 35-летняя девушка с распространённым раком шейки матки. Была начата химиотерапия, от который был потрясающий клинический эффект. Однако вдруг пациентка неожиданно пропадает. Мы выходим на её родителей, они рассказывают, что их дочери кто-то посоветовал "со стопроцентной эффективностью" некоего лекаря со своей пасекой, который "лечит" онкозаболевания жужжанием пчёл. В итоге эта девушка буквально сгорела от рака за пять месяцев", — рассказала онколог.

Также одна из пациенток, у которой был рак, отказалась от официальной медицины и ушла к эзотерикам, другая — к травникам. В конечном случае обеих не стало. Тимофеева предупредила, что в онкологии счёт идёт на недели, порой даже дни. И если бы эти девушки не отказывались от доказательной медицины, то протекание их заболеваний пошло бы по другому сценарию. Их, вполне вероятно, ждала бы ремиссия.

"Клинический эффект от лечения в рамках академической медицины определённо есть, чего не скажешь об альтернативщиках и псевдоцелителях, ведь всё, что у них есть, это слепые обещания с полным непониманием ситуации и самого заболевания. Всё это, как и различные авторские методики из Интернета, разумеется, не приводит ни к какому улучшению, а зачастую ещё и усугубляет процесс", — резюмировала онколог клиники "Евроонко".

При этом врачи предупреждают, что рак стал чаще поражать молодых людей по ряду причин. В первую очередь на это влияет меняющийся образ жизни вроде неправильного питания, отсутствия активности, влияния вредных токсинов из окружающей среды.

Авторы Андрей Горяничев