Онколог объяснил, почему рак стал болезнью молодых и как его выявить

Рак стал чаще поражать молодых людей по ряду причин. Подробнее о них в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.

По его словам, в первую очередь на это влияет меняющийся образ жизни, вроде неправильного питания, отсутствия активности, влияния вредных токсинов из окружающей среды. Всё это ведёт к накоплению канцерогенных веществ в организме, повышая риски онкологии.

Также причиной могут служить химические добавки, связанные с консервацией продуктов, гормоны и канцерогены при готовке. Всё же на первом месте в этом отношении находятся хронические заболевания, являющиеся фоном для очагов рака. К счастью, сейчас медицина научилась выявлять подобное на ранних стадиях.

"Всё, что касается обследований, даже мудрить не надо. Есть осмотр, УЗИ, рентген, КТ, МРТ, алгоритмы все уже известны. УЗИ — достаточно простой эффективный метод, позволяющий заметить первые признаки. Даже те же регионарные фильтры, лимфатические узлы, если там какие-то изменения, то настораживаетесь и ищете первичные опухоли. Главное — вовремя приходить, соглашаться с необходимыми методами обследования и не ставить на себе крест или плевать на всё это", — пояснил Черёмушкин.