Спасут от рака и бесплодия : Названо три необходимых в рационе мужчин продукта

Чтобы надолго сохранить здоровье, мужчинам необходимо добавить в рацион жирную рыбу, постную говядину и помидоры. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Так, по словам медика, для мужчин крайне полезна жирная рыба. Идеально подойдут: лосось, нерка, скумбрия, сельдь и сардина. Как пояснил Алендеев, в их мясе содержатся кальций, селен, витамины группы В и магний, которые способствуют повышению иммунитета и активизации когнитивных способностей. Также рыба поможет снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Вместе с тем врач рекомендовал мужчинам обратить внимание на постную говядину.

"Говядина содержит белок, который является субстратом для построения мышц. Она богата железом, которое участвует в синтезе гемоглобина, необходимого для снабжения мышц кислородом", — сказал специалист в беседе с "Царьградом".

Наконец, третьим полезным продуктом Алендеев назвал помидоры. В них содержится антиоксидант — ликопин, обладающий антиканцерогенными свойствами. Данный овощ поможет снизить риск развития рака простаты, а также помочь в лечении мужского бесплодия, резюмировал врач.