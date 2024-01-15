Спасут от рака и бесплодия : Названо три необходимых в рационе мужчин продукта
Врач Алендеев посоветовал мужчинам есть жирную рыбу, постную говядину и томаты
Чтобы надолго сохранить здоровье, мужчинам необходимо добавить в рацион жирную рыбу, постную говядину и помидоры. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.
Так, по словам медика, для мужчин крайне полезна жирная рыба. Идеально подойдут: лосось, нерка, скумбрия, сельдь и сардина. Как пояснил Алендеев, в их мясе содержатся кальций, селен, витамины группы В и магний, которые способствуют повышению иммунитета и активизации когнитивных способностей. Также рыба поможет снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Вместе с тем врач рекомендовал мужчинам обратить внимание на постную говядину.
"Говядина содержит белок, который является субстратом для построения мышц. Она богата железом, которое участвует в синтезе гемоглобина, необходимого для снабжения мышц кислородом", — сказал специалист в беседе с "Царьградом".
Наконец, третьим полезным продуктом Алендеев назвал помидоры. В них содержится антиоксидант — ликопин, обладающий антиканцерогенными свойствами. Данный овощ поможет снизить риск развития рака простаты, а также помочь в лечении мужского бесплодия, резюмировал врач.
Ранее Лайф рассказывал о пяти ошибках в питании, которые изнашивают сердце. На здоровье этого органа, в частности, негативно влияет дефицит овощей, фруктов и ягод. Они нужны организму, чтобы снизить уровень холестерина и укрепить капиллярную стенку.
Shutterstock