Назван "тихий" вид рака, поражающий женщин после 35 лет

Рак яичников — злокачественная проблема женской репродуктивной системы — подкрадывается незаметно, в 60–80% случаев впервые обнаруживается только на III и IV стадиях. Причины появления "тихого убийцы" до конца не изучены. Известно, что наследственная форма, связанная с мутацией генов, наблюдается лишь у десятой части всех заболевших.

В числе факторов риска медики называют возраст старше 50 лет, начало менструации до 12 лет, первые роды после 35 лет или отсутствие беременности, избыточную массу тела и курение.

"Важно понимать, что факторы риска не являются истинной причиной заболевания и не означают его обязательное появление", — объяснил "Вечерней Москве" врач – гинеколог-онколог Клиники Фомина Алексей Муравлёв.

По его словам, ранняя диагностика заболевания заметно повышает шансы на благоприятный исход. Так, при обнаружении на первой стадии пятилетняя выживаемость составляет 85–90%. Но в большинстве случаев на таком этапе этот рак выявляют случайно, например при гистологии после хирургического лечения кистозных образований яичников.

Для диагностики рака яичников применяют клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования: УЗИ, МРТ, КТ, колоноскопию и определение уровня онкомаркеров в крови. Окончательное заключение делается по результатам гистологического исследования.

"Распространённой практикой является проведение диагностической лапароскопии для осуществления так называемого хирургического стадирования — биопсии образования в области яичника и других "контрольных точек" для получения достоверной информации о стадии", — отметил специалист.

Что касается лечения — план составляется индивидуально, в зависимости от стадии, возраста, общего состояния пациента. У молодых женщин при ранней диагностике возможно хирургическое лечение с сохранением репродуктивной функции.