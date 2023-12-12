Назван симптом поздней стадии рака яичников, который обычно принято игнорировать

Проблемы с ЖКТ могут говорить о поздней стадии рака, заявили врачи из Греции, их слова приводит издание Pronews. По словам учёных, о раке может говорить синдром раздражённого кишечника, а также боли и вздутие живота.

По словам специалистов, главная опасность рака — бессимптомное течение болезни. Они отметили, что первые признаки заболевания проявляются после распространения. Как рассказали эксперты, что даже после перетекания болезни в таз и брюшную полость, женщины не всегда замечают проблемы со здоровьем.

Врачи сказали, что одной из частых причин признаков рака является постоянное вздутие живота, синдром раздражённого кишечника и запоры, а также потеря веса, учащённое мочеиспускание, дискомфорт в области таза и быстрое насыщение во время приёма пищи.

Медики советуют бежать к врачу, если один или несколько таких недугов не проходят. Они также настоятельно рекомендовали ежегодно проходить диспансеризацию у гинеколога тем, чьим родственникам ставили диагноз "онкология".