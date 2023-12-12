Назван симптом поздней стадии рака яичников, который обычно принято игнорировать
Pronews: Вздутие живота может быть симптомом поздней стадии рака яичников
Проблемы с ЖКТ могут говорить о поздней стадии рака, заявили врачи из Греции, их слова приводит издание Pronews. По словам учёных, о раке может говорить синдром раздражённого кишечника, а также боли и вздутие живота.
По словам специалистов, главная опасность рака — бессимптомное течение болезни. Они отметили, что первые признаки заболевания проявляются после распространения. Как рассказали эксперты, что даже после перетекания болезни в таз и брюшную полость, женщины не всегда замечают проблемы со здоровьем.
Врачи сказали, что одной из частых причин признаков рака является постоянное вздутие живота, синдром раздражённого кишечника и запоры, а также потеря веса, учащённое мочеиспускание, дискомфорт в области таза и быстрое насыщение во время приёма пищи.
Медики советуют бежать к врачу, если один или несколько таких недугов не проходят. Они также настоятельно рекомендовали ежегодно проходить диспансеризацию у гинеколога тем, чьим родственникам ставили диагноз "онкология".
Ранее Лайф писал, что боль в горле при глотании может говорить о возникновении онкологического заболевания. Болезненные ощущения могут указывать на наличие опухолей в области шеи или пищевода.
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