Назван вид рака, на который может указывать стенокардия

Опухоли средостения с левосторонней локализацией могут симулировать боли, напоминающие стенокардию. Об этом рассказал торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

Средостение — это пространство между правым и левым плевральными мешками, ограниченное спереди грудиной с рёберными хрящами, сзади — позвоночником. Как пояснил медик, в этом участке располагаются сердце с крупными сосудами, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы, грудной лимфатический проток, а также бронхиальное дерево.

"Опухоли средостения включают большую группу новообразований, возникающих из различных тканей: это и тимомы (опухоли тимуса), и лимфомы (опухоли лимфоузлов), и тератомы (опухоли из эмбриональных клеток). Их очень много, и они могут развиваться в любом возрасте, но чаще их диагностируют у пациентов 30–50 лет", — подчеркнул Базаров в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, новообразования могут расти в левую сторону и вызывать дискомфорт за грудиной, этот симптом является одним из самых распространённых при стенокардии. При подобном недомогании лучше сразу обратиться к врачу для диагностики заболевания, подытожил Базаров.