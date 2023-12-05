Лор объяснил, может ли боль при глотании быть симптомом рака
Лор Лазарев: Боль в горле при глотании может говорить об онкологии
Болезненные ощущения при глотании могут говорить о наличии ракового новообразования в области шеи или пищевода. Об этом предупредил врач-отоларинголог Олег Лазарев в беседе с РИА "ФедералПресс".
Также среди симптомов могут наблюдаться гиперемия слизистых оболочек, першение в горле, усиление боли при употреблении горячих напитков и блюд, слабость, утомляемость, головные боли и кашель. Особенно в группе риска находятся курильщики со стажем и люди, злоупотребляющие спиртными напитками, уточнил специалист.
Чтобы правильно определить причину боли, врачу необходимо выяснить её характер (острая, давящая, тупая и т.д.), частоту проявления, а также показать, где именно болит: по сторонам, в центре или же ощущения охватывают всё горло. При этом в одних случаях пациенты мучаются только в дневное время, а в других, бывает, — лишь в ночное.
Среди необходимых обследований нужно сделать общий и биохимический анализ крови, а также общий анализ мочи, УЗИ внутренних органов, рентгенографию, ФЭГДС, КТ и МРТ, тест на онкомаркеры и кровь на гормоны. Однако врач может назначить лишь некоторые из них — все не понадобятся.
"Врач корректирует диагностическую схему в зависимости от симптомов нарушения и состояния больного на момент приёма", — уточнил Лазарев на сайте "Я здоров".
Также отёчность горла может говорить о проблемах с ЖКТ. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое заболевание, при котором из-за нарушения работы пищевода появляются неприятные ощущения в глотке. Кроме того, человека мучают такие симптомы, как изжога, отрыжка и тошнота.
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