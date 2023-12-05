Лор объяснил, может ли боль при глотании быть симптомом рака

Болезненные ощущения при глотании могут говорить о наличии ракового новообразования в области шеи или пищевода. Об этом предупредил врач-отоларинголог Олег Лазарев в беседе с РИА "ФедералПресс".

Также среди симптомов могут наблюдаться гиперемия слизистых оболочек, першение в горле, усиление боли при употреблении горячих напитков и блюд, слабость, утомляемость, головные боли и кашель. Особенно в группе риска находятся курильщики со стажем и люди, злоупотребляющие спиртными напитками, уточнил специалист.

Чтобы правильно определить причину боли, врачу необходимо выяснить её характер (острая, давящая, тупая и т.д.), частоту проявления, а также показать, где именно болит: по сторонам, в центре или же ощущения охватывают всё горло. При этом в одних случаях пациенты мучаются только в дневное время, а в других, бывает, — лишь в ночное.

Среди необходимых обследований нужно сделать общий и биохимический анализ крови, а также общий анализ мочи, УЗИ внутренних органов, рентгенографию, ФЭГДС, КТ и МРТ, тест на онкомаркеры и кровь на гормоны. Однако врач может назначить лишь некоторые из них — все не понадобятся.

"Врач корректирует диагностическую схему в зависимости от симптомов нарушения и состояния больного на момент приёма", — уточнил Лазарев на сайте "Я здоров".