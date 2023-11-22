Врач назвала недуги, о которых говорит мокрая от слюны подушка

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Терапевт Беляева: Повышенное слюноотделение часто связано с поражением лор-органов
Повышенное слюноотделение — сигнал о серьёзных недугах в плане здоровья, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева.
Например, речь может идти о поражении лор-органов и затруднённом носовом дыхании. Повышенное слюноотделение часто бывает также при разрастании ткани миндалин, особенно у детей. Ещё одной причиной могут быть изменения в полости рта. У детей такое бывает, когда прорезаются зубы.
"Из общих причин можно назвать поражения нервной системы. Кроме того, усиленное слюноотделение нередко является побочным эффектом при приёме некоторых лекарственных препаратов, нарушающих функцию глотания. Но обычно повышенное слюноотделение в этом случае наблюдается и в дневное время", — пояснила Беляева.
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