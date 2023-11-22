Врач назвала недуги, о которых говорит мокрая от слюны подушка

Например, речь может идти о поражении лор-органов и затруднённом носовом дыхании. Повышенное слюноотделение часто бывает также при разрастании ткани миндалин, особенно у детей. Ещё одной причиной могут быть изменения в полости рта. У детей такое бывает, когда прорезаются зубы.