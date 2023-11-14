Сахарный диабет может "скрываться" в вашем организме около 10 лет: Как не пропустить болезнь

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом — этот день служит важным напоминанием всему человечеству о том, что распространённость этого заболевания неуклонно возрастает. Сахарный диабет 1-го и 2-го типа не возникает внезапно, а развивается постепенно, от 7 до 12 лет, в зависимости от компенсаторных особенностей организма. Что такое диабет, кто в группе риска и на какие симптомы обратить внимание, Лайфу рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

Причины сахарного диабета

По словам Пивоваровой, одна из причин заболевания — это повреждение и постепенная атрофия бета-клеток поджелудочной железы, содержащих инсулин, который перерабатывает поступающую в организм глюкозу. Вторая важная причина — инсулинорезистентность, при которой ткани не могут воспринимать поступающую в организм глюкозу, и она постепенно накапливается, в том числе в крови. Почки пытаются компенсировать это состояние путём выведения, таким образом, появляется дополнительный диагностический признак в виде наличия глюкозы в моче.

Симптомы сахарного диабета

"Основные симптомы диабета — жажда, сухость во рту. У пациентов развивается чувство ненасыщения выпитой жидкостью, при этом жажда обычно сочетается с учащённым, обильным мочеотделением и развитием различных грибковых и бактериальных инфекций кожи. Людей беспокоят зуд кожных покровов, фурункулы, труднозаживающие раны", — рассказала собеседница Лайфа.

В тяжёлых случаях, когда организм не справляется с количеством сахара в крови, развиваются тошнота и рвота, которые могут привести к диабетической коме. Но бывает и так, что сахарный диабет долго остаётся нераспознанным. В этом случае нужно обратить внимание на неспецифические симптомы: слабость, утомляемость, снижение памяти, а также резкое снижение массы тела, которое иногда воспринимается как положительный эффект от диеты.

Кто в группе риска по диабету

Пациенты старше 45 лет.

Люди с избыточной массой тела и абдоминальным ожирением (при котором жировая ткань откладывается в области передней брюшной стенки).

Пациенты с низким уровнем физической активности.

Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и люди с высоким артериальным давлением (гипертензией).

Беременные (но у них уровень глюкозы в крови повышается временно, и после родов показатели приходят в норму).

Как избежать сахарного диабета

По словам Пивоваровой, все додиабетические и диабетические состояния можно компенсировать с помощью физической нагрузки (работая, мышцы сжигают глюкозу), диеты — исключением из пищи продуктов с легкоусвояемыми углеводами, а также снижая массу тела (уменьшая количество жировой ткани).