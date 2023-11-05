Врач перечислила "нетипичные" симптомы сахарного диабета

Основными причинами сахарного диабета являются нарушение выработки гормона инсулина, инсулинорезистентность, сниженный инкретиновый эффект, нарушение синтеза гормона глюкагона или повышенная реабсорбция глюкозы в почках. Об этом в беседе с RT рассказала врач Екатерина Демьяновская.

Собеседница издания отметила, что вызвать это заболевание также может приём глюкокортикостероидов — средств для лечения проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами. Медик рассказала, что такие факторы, как лишний вес, малоподвижный образ жизни, возраст старше 45 лет, сердечно-сосудистые и некоторые эндокринные заболевания могут стать причиной, существенно повышающей риск развития болезни.

Демьяновская перечислила классические симптомы диабета. Среди них частое мочеиспускание, общая слабость, постоянное сильное чувство голода и жажды. Кроме того, у человека с этим недугом может наблюдаться ухудшение работы зрительных органов, частые заболевания ОРВИ и более медленное заживление ран. В то же время специалист рассказала о "нетипичных" симптомах сахарного диабета.

"К ним относятся ухудшение слуха и зрения, чёрный акантоз — потемнение кожи на шее, в паху и подмышечных впадинах, металлический привкус во рту, жжение и боль при глотании пищи, онемение и чувство ползания мурашек в конечностях", — заключила Демьяновская.