Врач объяснил, из-за чего у кофеманов и курильщиков часто происходят судороги

Судороги — непроизвольное сокращение мышц, они могут и указывать на ряд заболеваний. О главных причинах судорог Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Сахарный диабет. При этом заболевании судороги возникают из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам.

При этом заболевании судороги возникают из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам. Обезвоживание и солнечный удар. В этом случае возникает дефицит жидкости и электролитов, потеря которых ведёт к нарушению передачи нервного импульса.

В этом случае возникает дефицит жидкости и электролитов, потеря которых ведёт к нарушению передачи нервного импульса. Курение, алкоголизм, частое употребление кофе. У таких пациентов происходит спазм сосудов, а нарушение кровоснабжения может вызвать спазм мышц.

У таких пациентов происходит спазм сосудов, а нарушение кровоснабжения может вызвать спазм мышц. Стресс. Во время стресса выделяется гормон кортизол, что приводит к перераспределению кальция в организме и спазмам мышечной ткани.

Во время стресса выделяется гормон кортизол, что приводит к перераспределению кальция в организме и спазмам мышечной ткани. Температура 39 и выше. При лихорадке головному мозгу требуется больше кислорода. Нарушается скоординированная работа нейронов, что приводит к судорогам.

При лихорадке головному мозгу требуется больше кислорода. Нарушается скоординированная работа нейронов, что приводит к судорогам. Эпилепсия. При этом заболевании происходит изменение электрической активности клеток мозга, избыток или, наоборот, дефицит некоторых медиаторов, что вызывает припадок.

При этом заболевании происходит изменение электрической активности клеток мозга, избыток или, наоборот, дефицит некоторых медиаторов, что вызывает припадок. Чрезмерная физическая активность. При чрезмерных нагрузках человек теряет много жидкости и солей, что ведёт к нарушению водно-электролитного баланса и проявляется судорогами.

Также, по словам Умнова, судороги могут возникать у женщин во время беременности — всё из-за недостатка микроэлементов в организме, вызванного ростом плода и ухудшением кровоснабжения органов малого таза.