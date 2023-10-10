Врач объяснил, из-за чего у кофеманов и курильщиков часто происходят судороги
Врач Умнов: При сахарном диабете судороги возникают из-за обезвоживания
Судороги — непроизвольное сокращение мышц, они могут и указывать на ряд заболеваний. О главных причинах судорог Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.
- Сахарный диабет. При этом заболевании судороги возникают из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам.
- Обезвоживание и солнечный удар. В этом случае возникает дефицит жидкости и электролитов, потеря которых ведёт к нарушению передачи нервного импульса.
- Курение, алкоголизм, частое употребление кофе. У таких пациентов происходит спазм сосудов, а нарушение кровоснабжения может вызвать спазм мышц.
- Стресс. Во время стресса выделяется гормон кортизол, что приводит к перераспределению кальция в организме и спазмам мышечной ткани.
- Температура 39 и выше. При лихорадке головному мозгу требуется больше кислорода. Нарушается скоординированная работа нейронов, что приводит к судорогам.
- Эпилепсия. При этом заболевании происходит изменение электрической активности клеток мозга, избыток или, наоборот, дефицит некоторых медиаторов, что вызывает припадок.
- Чрезмерная физическая активность. При чрезмерных нагрузках человек теряет много жидкости и солей, что ведёт к нарушению водно-электролитного баланса и проявляется судорогами.
Также, по словам Умнова, судороги могут возникать у женщин во время беременности — всё из-за недостатка микроэлементов в организме, вызванного ростом плода и ухудшением кровоснабжения органов малого таза.
Судороги могут возникать у любого человека независимо от пола и возраста, но их частота может зависеть от различных факторов. Судороги бывают двух видов: идиопатические и вторичные. Какие наиболее опасны и сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем, Лайфу рассказала врач-невролог Диана Андреева.
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