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24 августа, 23:42

Врач рассказала, о чём говорят частые ночные судороги

Врач Терентьева: Дефицит магния и витамина В может привести к ночным судорогам

Причиной ночных судорог может быть дефицит магния, витаминов группы В, калия и кальция. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы "Инвитро" Екатерина Терентьева.

По словам медика, подобное часто встречается у людей, испытывающих стресс, нехватку сна и постоянное перенапряжение. Также она подчеркнула, что за судороги часто принимают состояние беспокойных ног, которое связано с низким уровнем железа.

Терапевт пояснила, что в момент судорог необходимо согреть мышцу, растерев пострадавший участок. А чтобы избавиться от спазма в области голени, надо, потянув пальцы к голени, максимально согнуть стопу на себя.

"Помассируйте спазмированную мышцу, встаньте и походите немного, подвигайте ногами в разных направлениях. Тёплый душ поможет облегчить боль и купировать судорогу. Если судороги распространяются на несколько участков тела и сопровождаются какими-либо другими симптомами — срочно обратитесь к врачу", — заключила Терентьева.

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Freepik

Кузьма Спирин
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