Офтальмолог рассказала, можно ли полностью вылечить глаукому

Глаукома считается тихим убийцей. На начальной стадии заболевание может не проявляться, но в дальнейшем оно может привести к серьёзным последствиям вплоть до слепоты. Есть ли способ вылечить глаукому, рассказала в беседе с Лайфом врач-офтальмолог, офтальмохирург, лазерный хирург КДЦ "МЕДСИ на Солянке" Дарья Левина.

По словам специалиста, основной причиной развития является высокое внутриглазное давление. Это происходит из-за нарушения баланса выработки и оттока жидкости, то есть в результате повреждается зрительный нерв. При повышенном давлении нужно пройти биометрию для определения анатомических параметров глаза и периметрию для исследования полей зрения. Также необходима оптическая когерентная томография дисков зрительных нервов в динамике. По словам Левиной, она позволит увидеть потерю волокон.

На развитие глаукомы влияют такие факторы, как возраст (характерна для людей старше 40 лет), наследственность, наличие миопии высокой степени и вызывающие нарушение кровоснабжения заболевания. А ещё врач выделила пол. Дело в том, что у женщин чаще диагностируется закрытоугольная форма глаукомы, а у мужчин — пигментная.

Полностью вылечить это заболевание нельзя, хотя есть методы, которые помогут снизить внутриглазное давление и сохранить хорошее зрение надолго. Первый вариант — глазные капли. Они снизят выработку внутриглазной жидкости или улучшат её отток. Если же этот метод не показал эффективности, то придётся прибегнуть к лазерному лечению. Ещё один вариант — операция, причём она может быть проникающей или непроникающей. Во втором случае хирурги не будут затрагивать все слои глаза. А в самых тяжёлых случаях устанавливается дополнительный дренаж, обеспечивающий отток жидкости.

"Метод подбирается индивидуально, врач учитывает состояние пациента, степень тяжести заболевания, наличие противопоказаний. В любом случае специалист сделает всё возможное, чтобы сохранить ваше зрение и качество жизни", — заключила офтальмолог.