Учёные нашли способ определить диабет за 10 секунд

Канадские учёные из компании Klick Labs разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для обнаружения сахарного диабета второго типа. Он по голосу выявляет наличие заболевания, а результаты доступны в течение 10 секунд. Соответствующее исследование опубликовал журнал Mayo Clinic Proceedings.

Всего в анализе приняли участие 267 добровольцев, среди которых были как больные диабетом второго типа, так и здоровые люди. Чтобы выявить закономерность, в течение двух недель они записывали на диктофон одну и ту же фразу, что впоследствии и анализировал ИИ.

Для результата ИИ кроме голоса потребовались данные о весе, росте и половой принадлежности испытуемых. Как оказалось, записи здоровых и больных людей отличались: на недуг указывали 14 акустических особенностей. Кстати, чтобы определить диабет, искусственному интеллекту понадобилось лишь 6–10 секунд записи речи.

Стоит отметить, что точность выявления сахарного диабета второго типа по голосу составила 89% у мужчин и 86% — у женщин. В то же время анализ крови на уровень глюкозы натощак, который представляет собой базовый лабораторный показатель диабета, точен на 85%. Показатели гликированного гемоглобина и тест на толерантность к глюкозе, в свою очередь, имеют точность 91% и 92% соответственно, говорится в статье.