Учёный поставил точку в вопросе о том, с какого возраста наступает старость

В ВОЗ принято считать, что период ранней старости наступает в 60 лет, её основной этап длится с 75 до 90 лет, а затем начинается поздняя старость, или возраст долгожителей. Об этом Лайфу рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов, комментируя результаты опроса россиян о возрасте, с которого начинается старость.

"Согласно данным ВОЗ, период ранней старости начинается в 60 лет, именно старость принято считать от 75 и до 90 лет. Начиная с 60 происходит постепенное ослабление всех физиологических функций организма и затухание жизненного процесса. Существуют различные теории старения, которые объясняют данные процессы", — сообщил преподаватель.

В частности, объяснил собеседник Лайфа, генетическая теория утверждает, что процесс старения запрограммирован и неизбежен. Согласно свободнорадикальной теории, старение обусловлено накоплением в организме свободных радикалов. Основными признаками старения являются снижение способности адаптироваться к внешним факторам, ослабление иммунитета, ухудшение сопротивляемости опухолевым процессам. Последствия разных болезней, которые были у человека в течение жизни, также истощают ресурсы всех систем организма. В том числе страдают когнитивные возможности — способность мыслить и запоминать, а также снижается острота зрения и слуха, эластичность сосудов, по мере утраты которой растёт риск развития гипертонической болезни и сердечно-сосудистых заболеваний, нарушается метаболизм, из-за чего развивается остеопороз.

Учёные до сих пор не выявили точную природу механизма старения. Не определены и процессы, которые запускают этот механизм, а также то, можно ли их предотвратить или обратить вспять.

При этом исследователи пришли к выводу, что на старение значительно влияет генетический фактор наследственности. То есть если в роду есть долгожители, то их дети в тех же условиях имеют немалую вероятность стать такими же. К сожалению, от описанных выше пагубных процессов старения они не застрахованы.