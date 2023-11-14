Всемирный день борьбы с диабетом, День социолога, Кузьминки: Праздники и приметы 14 ноября Сегодня, 14 ноября, в России отмечаются сразу два праздника, приуроченные ко дню рождения одной исторической личности. А ещё этот день богат на профессиональные праздники. Хоть они и неофициальные, но отмечаются долгое время. 13 ноября, 21:01 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Обложка © Shutterstock

Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября в России отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Праздником его, конечно, не назвать. Рассказываем о событии: Это часть глобальной акции, направленной на борьбу с данным заболеванием.

Каждый год проводится в фиксированную дату — 14 ноября.

Утверждён резолюцией Генассамблеи ООН в 2006 году.

Цель — по всему миру повысить осведомлённость о причинах, последствиях и профилактике диабета.

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) изначально был учреждён Международной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Международной диабетической федерацией (МДФ). Они сделали это в 1991 году, реагируя на рост количества случаев заболевания сахарным диабетом в мире. В 2006-м этот день был признан на уровне ООН. Дата выбрана по дню рождения канадского врача-физиолога Фредерика Бантинга. Вместе с коллегами он открыл инсулин — гормон, который регулирует содержание сахара в крови.

Диабет — это хроническое заболевание. Оно запускается, когда поджелудочная железа перестаёт вырабатывать достаточно инсулина или организм теряет способность эффективно использовать имеющийся. Принято выделять два типа сахарного диабета. Первый — инсулинозависимый, которому подвержена в основном молодёжь. Второй — инсулинонезависимый, когда за счёт здорового образа жизни и диеты можно держать уровень сахара в норме.

Согласно информации ВОЗ, количество страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза. Причём это единственное серьёзное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти растёт, а не падает. Цель Международного дня борьбы с диабетом — повысить осведомлённость людей о причинах, последствиях и методах профилактики диабета.

День эндокринолога

14 ноября в России отмечается День эндокринолога. Фото © Shutterstock

14 ноября в России и других странах отмечается также праздник, посвящённый врачам, лечащим в том числе от сахарного диабета, — День эндокринолога. Рассказываем о нём: Это международный профессиональный день.

Неофициально отмечается каждый год 14 ноября, дата не смещается.

Как и День борьбы с диабетом, приурочен к дате рождения Фредерика Бантинга.

День эндокринолога не случайно отмечается в одну дату с Днём борьбы с диабетом. Оба приурочены к дате рождения учёного Фредерика Бантинга, который выделил из поджелудочной железы гормон инсулин в чистом виде. И именно эндокринологи помогают больным сахарным диабетом. Также они лечат от множества других болезней, связанных с эндокринной системой.

Врач-эндокринолог предотвращает или диагностирует патологию и, если есть необходимость, производит коррекцию нарушений деятельности желёз внутренней секреции. Он регулирует замещение, стимуляцию или подавление продукции гормонов и биологически активных веществ для поддержания жизненно важных функций организма. Сегодня эти медики принимают поздравления от коллег, пациентов и близких.

Международный день логопеда

14 ноября отмечается Международный день логопеда. Фото © Shutterstock

На 14 ноября приходится ещё один профессиональный праздник — в России и других странах отмечается Международный день логопеда. Вот несколько фактов о нём: Это интернациональный профессиональный праздник.

Появился в 2004 году, официально не утверждён.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 14 ноября.

Празднуется в основном в профессиональном сообществе.

Логопедия (от греческих "логос" — слово, речь и "педиа" — воспитание, обучение) — это педагогическая наука, которая изучает нарушения речи и способы их исправления. Логопеды анализируют причины, механизмы, симптоматику и на основании этого создают систему коррекции.

Впервые такие вопросы были описаны в XVII веке в работах по сурдопедагогике, а в XIX веке это направление стало самостоятельным. Сейчас большинство пациентов логопедов — это дети дошкольного и младшего школьного возраста, но проблемы бывают и у взрослых. Логопед может помочь с исправлением дефектов произношения, темпа и тембра речи. Всё это очень индивидуально и требует большого объёма теоретических знаний и практических навыков.

День социолога

14 ноября в России отмечается День социолога. Фото © Shutterstock

В отличие от упомянутых выше, День социолога, который также приходится на 14 ноября, — это праздник сугубо российский. Вот что о нём известно: Этот профессиональный праздник официально не учреждён.

Был установлен в Санкт-Петербурге в 1994 году.

Приурочен к началу работы Русской высшей школы общественных наук.

Отмечается среди учёных и практикующих социологов.

Считается, что российский День социолога появился на кафедре социологии Санкт-Петербургского государственного университета, который называют колыбелью российской академической социологии. День выбрали не случайно: по дню запуска в Париже на улице Сорбонны Русской высшей школы общественных наук.

Социология (от латинского слова "социус" — общественный и древнегреческого "логос" — учение) сформировалась в первой половине XIX века как раз во Франции. Этот термин был введён французским философом Огюстом Контом. Он сформулировал её определение как науки, изучающей общественные закономерности. В наше время это уже широкое исследовательское поле, на котором выделяются разные направления. Например, социология права, социология семьи, социология культуры и так далее.

Один из методов социологов — известные многим из нас по личному опыту опросы. Они могут быть очными или телефонными, служат средством получения информации о мнениях людей, их оценке происходящих событий. Эту информацию учёные затем обрабатывают и делают выводы. С их учётом в том числе строится государственная политика и экономика, что подчёркивает важность социологии как науки.

Приметы 14 ноября

Кузьминки

Православная церковь 14 ноября чтит память братьев Космы и Дамиана. Они родились в Риме в семье язычника и христианки. Когда их отец умер, воспитанием занялась мать. Согласно преданию, братья стали умелыми лекарями, всю жизнь помогали людям. Причём Косма и Дамиан лечили бесплатно, за что их стали называть бессребрениками. В этот день молятся Косме и Дамиану об избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считаются покровителями лекарей.

В народе же в этот день отмечали праздник под названием Кузьминки осенние. Летние же приходились на 14 июля — ещё один день, когда чтут память Космы и Дамиана. На Руси считалось, что в этот ноябрьский день зима вступает в свои права, после него следует ждать холодов. Двух святых считали покровителями брака, ремёсел и домашней птицы, поэтому была традиция 14 ноября дарить близким кур, обмениваться ими и даже носить в церковь. Этот день называли Курьи именины. Незамужние девушки 14 ноября обращались к преподобным с молитвами, прося о крепкой и счастливой семейной жизни.

Погодные приметы 14 ноября

Снег пошёл — к разливу рек весной.

Тёплый день — к тёплой зиме.

Куры не прячутся от дождя — к затяжным осадкам.

На деревьях остались листья — к суровой зиме.

Именинники 14 ноября

14 ноября именины может отмечать российская актриса Елизавета Арзамасова. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Сегодня, 14 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Давид

Денис

Дмитрий

Иван

Кузьма

Пётр

Фёдор

Елизавета

Ульяна

Юлиана. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев